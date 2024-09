ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、リアルで熱狂的な忘れられない表情の自分たちが“主役”になる秋の学生応援キャンペーン”ユニハロ”を開始。

”ユニハロ”の一環として、話題のアプリ「BeReal」を活用した新たなSNSキャンペーン「#ZOMBEREAL」もスタートしています☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン”ユニハロ”2024

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2024年も9月5日から順次開催される、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気ハロウィーン・イベント。

昼は、DJピカチュウたちのショーを始め、パークの仲間たちと一緒に歌って踊れる超熱狂体験の『ハハハ!ハロウィーン・パーティ』、夜は、Ado隊長率いる「治安部隊“ブルーローズ隊”」が初登場します。

ハロウィーン・イベントの開催に合わせ、リアルで熱狂的な忘れられない表情の自分たちが“主役”になる秋の学生応援キャンペーン”ユニハロ”がスタートします☆

新TVCM

放送期間:2024年9月2日(月)〜11月4日(月)まで

放送エリア:関西・中部など一部地域にて順次放映予定

※公式You Tubeなどにて期間限定公開中

“自らが主役となって恐怖の渦に飛び込む”超刺激的なハロウィーン・ホラー・ナイトの超熱狂を、女性アイドルグループ「櫻坂 46」のメンバーが体験した新TVCMの放送がスタート。

山粼天さん、谷口愛季さん、中嶋優月さん、山下瞳月さんが出演、体験されました。

SNSキャンペーン「#ZOMBEREAL」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

応募期間:2024年9月6日(金)12:00〜11月4日(月)23:59

賞品:パークオリジナルグッズ(4名分)

当選人数:抽選2名

対象者:キャンペーン期間中に、「#ZOMBEREAL」 をつけてSNSに投稿された方

※応募者1人当たり何回でも投稿可能です。応募の際は自身のアカウントを公開状態にしてください。非公開アカウントの場合は参加できません

キャンペーン参加方法:

1. パーク内でゾンビと一緒にBeRealを撮る

2. X、Instagram もしくは TikTok にて BeReal のスクリーンショットを「#ZOMBEREAL」をつけて投稿

(Instagram ストーリーの場合はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式 Instagram「@universal_studios_japan」をタグ付けください。)

当選結果発表:厳正なる抽選を行い、1人目の当選者には、2024年10月中旬ごろ、2人目の当選者には11月中旬より順次投稿されたSNSのDM(ダイレクトメッセージ)にて、本人のアカウントへ連絡が届きます。

※1人目の当選者の方と2人目の当選者の方の重複当選はありません

※当選者はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式Xアカウントで写真を公開する場合があります

リアルで飾らない日常を共有できることで話題のソーシャルコミュニケーションアプリ「BeReal」を活用した新たな SNSキャンペーン「#ZOMBEREAL」がスタート!

「#ZOMBEREAL」では、パーク中が大絶叫の恐怖に包まれる「ストリート・ゾンビ」や「ゾンビ・デ・ダンス」に出現する凶悪ゾンビと、それに立ち向かう自分たちのリアルな姿を「BeReal」を通して撮影し、「#ZOMBEREAL」をつけてSNSに投稿することで応募できます。

インカメラとアウトカメラの二画面で同時に撮影できるため、「ゾンビと撮影した自分たち」が主役のオリジナルな1カットに仕上がります。

キャンペーンは、「BeReal」の「自分たちだけのリアルでかけがえのない瞬間を生み出す」体験価値を活かし、“自らが主役となって恐怖の渦に飛び込む”超刺激的なハロウィーン・ホラー・ナイトでの、新しい楽しみ方を提案するもの。

秋のパークでは、自らホラー体験に飛び込んで立ち向かい、絶叫して超スッキリできる“NO LIMIT!”なエンターテイメントが満載!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだからこそ生まれる自分の殻を破る熱狂的で“NO LIMIT!”な表情で、「いつもとは違う自分たち」の姿をゾンビに見せつけることができます。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

今回、新TVCMに出演された「櫻坂 46」のみなさんも、先行して「#ZOMBEREAL」を体験。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パークならではの“ありえない”体験に絶叫しながら、ゾンビとの衝撃的なショットを収め、自分たちが主役になる超刺激体験を楽しんでいました。

リアルで熱狂的な忘れられない表情の自分たちが“主役”になる秋の学生応援キャンペーン。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催される”ユニハロ”の紹介でした☆

