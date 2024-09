株式会社レベルファイブは、タイトルの最新情報をお届けするイベント「LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN」を、2024年9月24日21時より実施することを発表した。本イベントはYouTubeにて配信。『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』や『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』、『デカポリス』、『レイトン教授と蒸気の新世界』の様々な最新情報と新タイトルの発表を予定している。本イベントの詳細や続報は、特設サイトで確認可能だ。「LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN」は、2024年9月24日21時より配信。