¤ï¤º¤«1»î¹çÅÐÈÄ¢ª¡ÈºÍÇ½³«²Ö¡É¡ÄÂë½õ¤Ã¿Í¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¥ï¥±¡¡¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¾×·â¿ôÃÍ¡Ö14.29¡×
Âë¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Åê¼ê¤Ï¡¢7·î17Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç2¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤«¤é26¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ã¥»°¿¶¤ÎNPB¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï4·î²¼½Ü¤Ë1·³¤Ø¹çÎ®¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð°µÅÝÅª¤ÊÃ¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤À¤í¤¦¡£8·î16Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢34¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ54¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï14.29¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ý¤Áµå¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î4µå¼ï¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î³ä¹ç¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Ä¾µå¼çÂÎ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£84.7¡ó¤Î³ä¹ç¤Ïº£µ¨10¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ëµå¼ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂç¤¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®151¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢NPB¤Îº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥é¡¼¤À¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»È¤¤Êý¤È¤·¤Æ¹â¤á¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤à¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Åêµå¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ò¹â¤á¤ËÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤ò2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢³ä¹ç¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤àÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó10¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤69.5¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¤ÏÊá¼ê¤¬Ãæ¹ø¤Ç¹½¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¹â¤á¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÃ¥¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ï16.2¡ó¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò100µå°Ê¾åÅê¤¸¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¥¶õ¿¶¤êÎ¨¤ò¹âÄãÊÌ¤ËÊ¬¤±¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¿¿¤óÃæ¤«¤é¹â¤á¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤á¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¿ôÃÍ¤òµÏ¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏÄã¤á¤è¤ê¤â¹â¤á¤ÎÊý¤¬¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤µå¼ï¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢È´·²¤Îµå°Ò¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÃ¥¤Ã¤¿»°¿¶¤Î¿ô¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2ÈÖÌÜ¤Î48¸Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á38¸Ä¤ò¹â¤á¤Î¥¾¡¼¥ó¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ã¥»°¿¶¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Û¡¼¥ë¥É¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Ï¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ã¥»°¿¶¤Ï8·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÓÀÚ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï29¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤ÇµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢Âë¤Î¹äÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ï°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£
¢¨Ê¸¾Ï¡¢É½Ãæ¤Î¿ô»ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ2024Ç¯8·î16Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë