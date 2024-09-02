¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÈÀõÌîÃé¿®à¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê·»Äïá¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂç¿Í¤È¤Ï¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÃé¿®¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿CM»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¹¥¤¤Ã¤ÆÅú¤¨¤é¤ì¤ëÀõÌî¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡×¤È»£±Æ»þ¤ÎÀõÌîÃé¿®¤È¤ÎàÂç¿Í¤È¤Ï¡©á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¾Ò²ð¡£2¿Í¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾Ð´é°î¤ì¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê·»Äï¤ß¤¿¤¤¤À¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡¦°¤¤¤È¤³¤í´Þ¤á¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö»ä¤â¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤À¤ÈÂ¨Åú¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£