「高級をカジュアルに」コンセプトに偽りなし！ クオリティ抜群の寿司を破格値で楽しめる店が登場（東京・恵比寿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、ミシュラン二つ星店で活躍した寿司職人が大将を務める、高級寿司をリーズナブルに味わえる店。早くも予約必須の人気店になっています。

恵比寿 鮨 はつめ(東京・恵比寿)

入口横に掲げられた店名のロゴ 写真:お店から

2024年4月19日、恵比寿に「鮨 はつめ」がグランドオープンしました。グルメ激戦区の恵比寿で高級寿司を高コスパで楽しめると早くも予約が殺到しています。

大将、本村英士さん。明るい人柄も評判です 写真:お店から

コンセプトは「高級寿司をカジュアルに」という「鮨 はつめ」。味の要となる大将を務めるのは、ミシュラン星付き店経験者の本村英士さん。帝国ホテルからキャリアをスタートし、イタリアン、和食割烹、肉割烹と多彩な店舗で研鑽を積みます。シンガポールにあるミシュラン二つ星の高級寿司店では、美食家ぞろいの現地の富裕層たちの舌を満足させてきました。

丁寧でなめらかな作業に職人技が光ります 写真:お店から

そんな本村さんが、寿司の高級化が進む昨今、おいしく、クオリティの高い寿司をできるだけ安く、満足できる内容で提供したいという思いでつくったのが「鮨 はつめ」です。

ライブ感が楽しめるカウンター席は特等席 写真:お店から

場所は恵比寿駅から7、8分ほど歩いた住宅街の中。にぎやかな駅前から離れた閑静なエリアに隠れ家のように店が佇んでいます。

店内には木がふんだんに使われ、品よく、温かみがある雰囲気。席数はカウンター席とテーブル席、合わせて10席。シチュエーションによって使い分けることができます。

きちんと温度管理されたシャリとネタのハーモニーも楽しみたい 写真:お店から

メニューは全22品からなる「おまかせコース」(10,890円)のみ。コース内容はつまみなど10品と握り12貫の計22品。ネタは、豊洲市場で目利きが厳選した、その日、その季節に一番おいしいものが使われます。

「鮨 はつめ」で特徴的なのはシャリ。2種類のシェリービネガーと赤酢をブレンドしたすし酢が使われ、ネタとの絶妙なバランスを考え温度管理されたシャリになっています。シェリービネガーは熱が入っても、香りと味の奥深さが飛びにくく、ワインや日本酒ともぴったり合います。

「マグロの脳天雲丹ドッグ」。コースにプラス2,200円で最初の「マグロの脳天雲丹ブーケ」と変更可能 写真:お店から

伝統をリスペクトしつつも独創性のあるネタが評判の同店で特に人気なのが「マグロの脳天雲丹ドッグ」。希少部位のマグロ脳天に雲丹を贅沢に盛ったスペシャリテです。

「天使の海老のエビフライ 自家製タルタルソース添え」。タルタルソースにはガリが使われている 写真:お店から

また、多彩な店舗で修業してきた本村さんならではのオリジナリティあふれるつまみも好評。生でもいただける「天使の海老」を使ったエビフライは人気の一品。カリッと揚がった衣の中にある、ほとんどレアの甘みのある海老がたまりません。

希少な日本酒も含めたラインアップ。「ペアリングコース」6,600円 写真:お店から

ドリンクのおすすめは、ワインソムリエと日本酒マイスターが厳選したドリンクを料理に合わせるペアリングコース。寿司とのマリアージュを心ゆくまで楽しむことができます。

「帆立の焼き浸し 握り」 写真:お店から

「お客様をドキドキ、ワクワクさせる料理を提供したい」と語る本村さん。このクオリティでこの値段!という驚きと共に、味でもボリュームでも満足できる寿司コースです。

すでに予約が取れないほどの人気ぶりですが、当日予約のチャンスもあるとか。高級寿司をカジュアルに楽しめる新店へ、出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「中トロ 握り」 出典:NORINOOさん

『今回はお試し感覚で料理のみをオーダー。22品となると結構多めなので価格に対してクオリティが心配ではあったが、マグロ脳天の雲丹巻きから始まり、一品料理のクオリティ高い。握りはスミイカから始まり、こちらもまたシャリとネタのレベルが高い。マグロも普通にちゃんと美味しくて、瞬間薫製の鰹刺身も美味しかった。

最後は結構お腹いっぱいで、トロタクでもう満腹。そしてデザートで締める』(NORINOOさん)

「鯵 握り」 出典:ゆめちゃんzさん

『・マグロの脳天雲丹ドッグ

火入れされていて脂がジューシーでした。

・モッツァレラチーズとカラスミの磯辺焼き

斬新で美味しかったです。

・鰹のお造り 瞬間燻製

蓋を開けると燻製の香りが漂い、味も濃厚でした。

・鯵握り

大将は鯵が1番好きだそう。薬味との相性抜群でした。

・かんぴょうとあん肝、きゅうり巻き

夏のあん肝はさっぱりしていいです。

・穴子 〜笹巻き〜

巻いた笹の上から直接バーナーで炙ってくれました。香りが良かったです。



全体的にコスパ良く美味しかったです』(ゆめちゃんzさん)

<店舗情報>◆恵比寿 鮨 はつめ住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-25-11 1FTEL : 050-5593-4188

文:小田中雅子

