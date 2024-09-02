鷲見玲奈アナ、9・7『TGC』で産後初イベント ニューヨークとMCタッグ
9月7日に開催される『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』（さいたまスーパーアリーナ）のMCが、お笑いコンビのニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）とフリーアナウンサーの鷲見玲奈が務めることが発表された。今年4月に第1子出産を報告した鷲見にとって、産後初のイベント出演となる。
【写真】『TGC 2024A/W』への出演が決定した山下幸輝がリーダーを務めるWILD BLUEら
そのほかのステージ内容も発表され、FANTASTICSの八木勇征が初単独主演を務め、ヒロインを池端杏慈、クラスメイト役を本作でスクリーンデビューとなる中村海人（Travis Japan）が演じる映画『矢野くんの普通の日々』（11月15日公開）のステージが決定した。
また、秋元康氏が総合プロデュースする「たべっ子どうぶつ」から生まれたキッズ音楽ユニット「たべっ子キッズ」が、どうぶつさんと一緒に登場。歌もダンスも大好きな小学生9人と、どうぶつさんたちがパフォーマンスを披露する。
同イベントは、ABEMAで無料生中継されるほか、TGC公式TikTok、X、YouTubeでの再ライブ配信（30分ディレイ）も行われる。
■『第39回 TGC 2024 A/W』出演者※50音順（9月2日時点）
メインモデル：阿部なつき、嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、香川沙耶、景井ひな、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、菊池日菜子、小林由依、小宮山莉渚、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、桜井玲香、白宮みずほ、鈴木ゆうか、せいら、高橋ひかる（※高＝はしごだか）、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、椿、鶴嶋乃愛、出口夏希、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、西村怜奈、生見愛瑠、土方エミリ、藤井サチ、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、マーシュ彩、みとゆな、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、森田ひかる（櫻坂46）、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）（※崎＝たつさき）、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他
モデル：福山絢水、ののか 他
ゲスト：WEESA（PSYCHIC FEVER）、板野友美、市村優汰、岩瀬洋志、小方蒼介、カジサックファミリー、加藤諒、川後陽菜、ガンバレルーヤ、K（&TEAM）、このちゃん、JESSICA、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、翔、JO（&TEAM）、須田亜香里、平祐奈、綱啓永、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、NICHOLAS（&TEAM）、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、福澤希空（WATWING）、福原遥、藤原大祐、本田響矢、槙野智章、丸山礼、望蘭、村重杏奈、MADEIN、杢代和人、山下幸輝、山中柔太朗、横澤夏子、よしあき＆ミチ 他
メインアーティスト：IVE、IS:SUE、THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ、WILD BLUE 他
オープニングアクト：Anna Aya、MATSURI、UNiFY、Reve Pocket 他
MC：ニューヨーク、鷲見玲奈
【写真】『TGC 2024A/W』への出演が決定した山下幸輝がリーダーを務めるWILD BLUEら
そのほかのステージ内容も発表され、FANTASTICSの八木勇征が初単独主演を務め、ヒロインを池端杏慈、クラスメイト役を本作でスクリーンデビューとなる中村海人（Travis Japan）が演じる映画『矢野くんの普通の日々』（11月15日公開）のステージが決定した。
同イベントは、ABEMAで無料生中継されるほか、TGC公式TikTok、X、YouTubeでの再ライブ配信（30分ディレイ）も行われる。
■『第39回 TGC 2024 A/W』出演者※50音順（9月2日時点）
メインモデル：阿部なつき、嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、香川沙耶、景井ひな、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、菊池日菜子、小林由依、小宮山莉渚、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、桜井玲香、白宮みずほ、鈴木ゆうか、せいら、高橋ひかる（※高＝はしごだか）、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、椿、鶴嶋乃愛、出口夏希、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、西村怜奈、生見愛瑠、土方エミリ、藤井サチ、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、マーシュ彩、みとゆな、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、森田ひかる（櫻坂46）、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）（※崎＝たつさき）、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他
モデル：福山絢水、ののか 他
ゲスト：WEESA（PSYCHIC FEVER）、板野友美、市村優汰、岩瀬洋志、小方蒼介、カジサックファミリー、加藤諒、川後陽菜、ガンバレルーヤ、K（&TEAM）、このちゃん、JESSICA、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、翔、JO（&TEAM）、須田亜香里、平祐奈、綱啓永、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、NICHOLAS（&TEAM）、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、福澤希空（WATWING）、福原遥、藤原大祐、本田響矢、槙野智章、丸山礼、望蘭、村重杏奈、MADEIN、杢代和人、山下幸輝、山中柔太朗、横澤夏子、よしあき＆ミチ 他
メインアーティスト：IVE、IS:SUE、THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ、WILD BLUE 他
オープニングアクト：Anna Aya、MATSURI、UNiFY、Reve Pocket 他
MC：ニューヨーク、鷲見玲奈