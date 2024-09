ハーゲンダッツが展開するミニカップシリーズの期間限定フレーバーとして、濃厚な甘さの蜜いもと優しい甘さの紫いもを使用した「彩芋(いろどりいも)〜蜜いも&紫いも〜」が登場。

1つのカップに2種類のさつまいもアイスクリームを組み合わせることで、蜜いもと紫いものそれぞれの味わいと色合い、混ざり合うハーモニーを感じながら秋の味覚が楽しめる、彩り豊かで奥深い味わいのアイスクリームです。

ハーゲンダッツ ミニカップ「彩芋(いろどりいも)〜蜜いも&紫いも〜」

価格:351円(税込)

発売日:2024年9月3日(火)

内容量:110ml

販売店舗:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

ハーゲンダッツのミニカップシリーズに、2種類のさつまいもを使用した、鮮やかな色合いのアイスクリーム「彩芋〜蜜いも&紫いも〜」が期間限定で登場。

2種類のさつまいもが出会って生まれる、鮮やかな色と味わいの奥深さを「彩」という表現を使って、ネーミングされています。

濃厚な甘さの蜜いもと優しい甘さの紫いもを使用した、彩り豊かで奥深い味わいのアイスクリーム。

1つのカップに2種類のさつまいもアイスクリームを組み合わせることで、蜜いもと紫いものそれぞれの味わいと色合い、混ざり合うハーモニーを感じながら、秋の味覚が楽しめます。

着目したのは、秋の訪れを感じさせるさつまいもの中でも、味わいや見た目が異なる蜜いもと紫いもの組み合わせ。

しっとりとした蜜のような濃厚な甘さの“蜜いもアイスクリーム”と、優しい甘さの “紫いもアイスクリーム”をマーブル状に組み合わせてあります。

黄色と紫色の彩り豊かな見た目と、奥深いさつまいものおいしさをご堪能できるアイスクリームです。

こだわりポイント1)香ばしく濃厚な甘さの蜜いもアイスクリーム

蜜いものおいしさを堪能できるさつまいもの品種”紅はるか”を使用。

焼いて素材の甘みを最大限に引き出した紅はるかペーストを混ぜ込むことで、濃厚な甘さに仕上げられています。

さらに、さつまいもペーストを麦芽で糖化させて蜜にした、さつまいもが持つ濃厚な風味、甘みが特長の芋蜜も使用。

芋蜜を加えることで、しっとりした焼き芋の蜜のような味わいと、香ばしさが表現されています。

こだわりポイント2)色鮮やかな優しい甘さの紫いもアイスクリーム

「彩芋(いろどりいも)〜蜜いも&紫いも〜」には、紫いもの代表的な品種である“アヤムラサキ”を使用。

紫いもペーストを混ぜ込み、素材本来の風味を生かした、優しい甘さで鮮やかな色合いのアイスクリームです。

また、黒糖にサトウキビ由来の粗糖・糖蜜を加えた加工黒糖により、まろやかさと奥深い風味を感じることができます。

黄×紫の見た目も鮮やかな、2種類のさつまいもを使った奥深い味わいのミニカップ。

2024年9月3日より販売される、ハーゲンダッツ ミニカップ「彩芋(いろどりいも)〜蜜いも&紫いも〜」の紹介でした☆

