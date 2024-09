BTSのRM、ミーガン・ジー・スタリオンと再びコラボ！9月6日に新曲「Neva Play」リリース

BTS(防弾少年団)のRMと米ラッパーのミーガン・ジー・スタリオン(Megan Thee Stallion)が再びコラボする。RMとミーガン・ジー・スタリオンが一緒に歌った「Neva Play(feat. RM)」が9月6日午後1時(以下、韓国時間)にリリースされることが決定した。2日0時、ミーガン・ジー・スタリオンは自身のSNSを通じて「今まで聴いたRMの歌詞の中でも、指折りの良曲だ。彼がこのようなスタイルでラップをするのは初めて聴いた」と投稿し、新曲に対する期待を高めた。また、同時に公開された新曲のカバーイメージは、2人の姿が漫画テイストで描かれている。

BTSとミーガン・ジー・スタリオンは、2021年8月にリリースされたシングル「Butter」のリミックスを通じて初めてコラボした。続いて同年11月、米・ロサンゼルスのSoFiスタジアムで開催された「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA」に彼女がサプライズ登場し、「Butter」を一緒に熱唱して反響を呼んだ。RMはこれまで、様々な色を持つ韓国国内外のアーティストとコラボしてきた。ソロアルバムを通じて、イギリスのラッパーのリトル・シムズ(Little Simz)、アメリカのシンガーソングライターのモーゼス・サムニー(Moses Sumney)、韓国のバンドCherry Filterのチョ・ユジン、EPIK HIGHのTABLOなどとコラボした。ミーガン・ジー・スタリオンは、「HISS」「Savage Remix(feat.Beyonce)」などが、米ビルボードのメインチャート「HOT100」で1位を獲得した。また、「第63回グラミー賞」の「ベストニューアーティスト(Best New Artist)」をはじめ、「ビルボード・ミュージック・アワード(Billboard Music Awards)」の「トップ女性ラップアーティスト(Top Female Rap Artist)」、「アメリカン・ミュージック・アワード(American Music Awards)」の「フェイバリット女性ヒップホップアーティスト(Favorite Female Hip-Hop Artist)」を受賞した。