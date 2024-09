±ÇÁü¤È¼ÂÊªÅ¸¼¨¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅ¸Í÷²ñ¡ª¥ß¥å¥·¥ãÅ¸¡Á¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡Á

2024年12月21日(土)〜2025年2月2日(日)の期間、金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)にて「ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜」を名古屋で開催します。

ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜

展覧会名 : ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜

会場 : 金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)

(〒460-0023 愛知県名古屋市中区金山町1-1-1 金山南ビル内)

会期 : 2024年12月21日(土)〜2025年2月2日(日)

休館日 : 2024年12月31日(火)、2025年1月1日(水)

開館時間 : 10:00〜18:00(最終入場17:00) ※予定

料金(税込): 近日、公開予定

公式サイト:

運営 : アール・ヌーヴォーの女神たち実行委員会

2024年12月21日(土)〜2025年2月2日(日)の期間、金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)にて「ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜」を名古屋で開催!

本展はアール・ヌーヴォーの代表的な画家・デザイナーとして人気の「アルフォンス・ミュシャ」の世界が楽しめる没入型の展覧会です。

曲線や幾何学的な模様を使った装飾性の高さから「線の魔術師」と言われるミュシャならではの作品を、「作品展示」と高精細のプロジェクターによる「映像空間」で楽しめます。

大阪開催の際にはミュシャの実の孫、ヤルミラ・ミュシャ・プロツコヴァー氏も来場し、応援がきた本展。

リアルとデジタルの相乗効果による新たな展覧会を楽しめます。

[映像空間について]

本展覧会の目玉になる映像空間では大きく2パートに分かれており、前半はミュシャの生涯で大きな転機となったパリ時代の華やかで躍動感のある作品に着目。

後半では母国への愛や壮大なストーリー性を感じさせる作品で表現。

特に人気の高い代表作「ジスモンダ」をはじめ、モナコ・モンテカルロ、JOB、夢想などの多くの名作を映像化し、ミュシャが思い描いた作品の世界を再現します。

[作品について]

オリジナル作品は世界有数の作品所蔵数を誇るOGATAコレクション協力のもと、約150点のオリジナル作品を4章の構成にて展示。

第1章では「麗しの女神」をテーマに大女優サラ・ベルナールを描いたジスモンダを中心に、魅力あふれる女性像が展示されます。

第2章では商業ポスターや印刷物、カレンダーなど人々の「暮らしの彩り」に着目したテーマで展示します。

第3章では、女性や植物などのモチーフとし、流れる美しさを表した「スタイルの美」。

第4章では自国の誇りや尊厳を表現した作品を展示。

時代の変化とともにますます女神としての存在感を増していったミュシャの描く女性像に迫ります。

