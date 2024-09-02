±ÇÁü¤È¼ÂÊªÅ¸¼¨¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅ¸Í÷²ñ¡ª¥ß¥å¥·¥ãÅ¸¡Á¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡Á
2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯2·î2Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¶â»³Æî¥Ó¥ëÈþ½Ñ´ÛÅï(µìÌ¾¸Å²°¥Ü¥¹¥È¥óÈþ½Ñ´Û)¤Ë¤Æ¡Ö¥ß¥å¥·¥ãÅ¸¡Á¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡Á¡×¤òÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥å¥·¥ãÅ¸¡Á¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡Á
Å¸Í÷²ñÌ¾¡¡¡§ ¥ß¥å¥·¥ãÅ¸¡Á¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡Á
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ¶â»³Æî¥Ó¥ëÈþ½Ñ´ÛÅï(µìÌ¾¸Å²°¥Ü¥¹¥È¥óÈþ½Ñ´Û)
(¢©460-0023¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶â»³Ä®1-1-1 ¶â»³Æî¥Ó¥ëÆâ)
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯2·î2Æü(Æü)
µÙ´ÛÆü¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯12·î31Æü(²Ð)¡¢2025Ç¯1·î1Æü(¿å)
³«´Û»þ´Ö¡¡¡§ 10:00¡Á18:00(ºÇ½ªÆþ¾ì17:00)¡¡¢¨Í½Äê
ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡§ ¶áÆü¡¢¸ø³«Í½Äê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
TOP
±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤Î½÷¿À¤¿¤Á¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯2·î2Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¶â»³Æî¥Ó¥ëÈþ½Ñ´ÛÅï(µìÌ¾¸Å²°¥Ü¥¹¥È¥óÈþ½Ñ´Û)¤Ë¤Æ¡Ö¥ß¥å¥·¥ãÅ¸¡Á¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡Á¡×¤òÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¡ª
ËÜÅ¸¤Ï¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê²è²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥ß¥å¥·¥ã¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬³Ú¤·¤á¤ëË×Æþ·¿¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¶ÊÀþ¤ä´ö²¿³ØÅª¤ÊÌÏÍÍ¤ò»È¤Ã¤¿Áõ¾þÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡ÖÀþ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ß¥å¥·¥ã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¡ÖºîÉÊÅ¸¼¨¡×¤È¹âÀººÙ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö±ÇÁü¶õ´Ö¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Âçºå³«ºÅ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥ß¥å¥·¥ã¤Î¼Â¤ÎÂ¹¡¢¥ä¥ë¥ß¥é¡¦¥ß¥å¥·¥ã¡¦¥×¥í¥Ä¥³¥ô¥¡¡¼»á¤âÍè¾ì¤·¡¢±þ±ç¤¬¤¤¿ËÜÅ¸¡£
¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
[±ÇÁü¶õ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë±ÇÁü¶õ´Ö¤Ç¤ÏÂç¤¤¯2¥Ñ¡¼¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°È¾¤Ï¥ß¥å¥·¥ã¤ÎÀ¸³¶¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ê»þÂå¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤ËÃåÌÜ¡£
¸åÈ¾¤Ç¤ÏÊì¹ñ¤Ø¤Î°¦¤äÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤ÇÉ½¸½¡£
ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÂåÉ½ºî¡Ö¥¸¥¹¥â¥ó¥À¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥Ê¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥í¡¢JOB¡¢Ì´ÁÛ¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ò±ÇÁü²½¤·¡¢¥ß¥å¥·¥ã¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
[ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎºîÉÊ½êÂ¢¿ô¤ò¸Ø¤ëOGATA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ìó150ÅÀ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò4¾Ï¤Î¹½À®¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¡£
Âè1¾Ï¤Ç¤Ï¡ÖÎï¤·¤Î½÷¿À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂç½÷Í¥¥µ¥é¡¦¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¥¸¥¹¥â¥ó¥À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë½÷ÀÁü¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¾¦¶È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä°õºþÊª¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¿Í¡¹¤Î¡ÖÊë¤é¤·¤ÎºÌ¤ê¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¾Ï¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ä¿¢Êª¤Ê¤É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¡¢Î®¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤òÉ½¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈþ¡×¡£
Âè4¾Ï¤Ç¤Ï¼«¹ñ¤Î¸Ø¤ê¤äÂº¸·¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£
»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹½÷¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ß¥å¥·¥ã¤ÎÉÁ¤¯½÷ÀÁü¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ±ÇÁü¤È¼ÂÊªÅ¸¼¨¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅ¸Í÷²ñ¡ª¥ß¥å¥·¥ãÅ¸¡Á¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡Á appeared first on Dtimes.