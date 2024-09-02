·ÚÎÌÀ­¤ÈÙû¿åÀ­¤ËÆÃ²½¡ªD-VEC¡ÖD-VEC Field Backpack¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖD-VEC(¥Ç¥£¡¼¥Ù¥Ã¥¯)¡×¤Ï¡¢ÁÇºàÆÃÀ­¤ò³è¤«¤·¤¿¡È·ÚÎÌÀ­¤ÈÙû¿åÀ­¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖD-VEC Field Backpack¡×¤ò¡¢2024Ç¯9·î3Æü(²Ð)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£

 

D-VEC¡ÖD-VEC Field Backpack¡×

 

 

ÉÊÌ¾¡¡¡§D-VEC Field Backpack

ÉÊÈÖ¡¡¡§VH-3BA45040

¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯

ÁÇºà¡¡¡§¥Ê¥¤¥í¥ó100¡ó(¥æ¥Ë¥Á¥« Celtech-EV)

¥µ¥¤¥º¡§W275mm¡ßH1475mm¡ßD190

ÍÆÎÌ¡¡¡§30L

½ÅÎÌ¡¡¡§Ìó745g

²Á³Ê¡¡¡§47,300±ß(ÀÇ¹þ)

¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ

 

¡ÖD-VEC(¥Ç¥£¡¼¥Ù¥Ã¥¯)¡×¤Ï¡¢ÁÇºàÆÃÀ­¤ò³è¤«¤·¤¿¡È·ÚÎÌÀ­¤ÈÙû¿åÀ­¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖD-VEC Field Backpack¡×¤ò¡¢2024Ç¯9·î3Æü(²Ð)¤è¤êÈ¯Çä¡ª

¡ÖD-VEC Field Backpack¡×¤Î¼çÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢Ùû¿å¥é¥ß¥Í¡¼¥È»°ÁØ¹½Â¤¤Î¥æ¥Ë¥Á¥«À½¡ÖCeltech-EV¡×¤òºÎÍÑ¡£

¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¥é¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×Ùû¿åÀ­¤ÈËÉ¿åÀ­¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¤âÇöËì¥é¥ß¥Í¡¼¥È²Ã¹©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È·ÚÎÌÀ­¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

 

ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏD-VEC TOKYO EXCLUSIVE¡¢D-VEC HANKYU MENS TOKYO¡¢D-VEC UMEDA HANKYU¤Î³ÆÄ¾±ÄÅ¹¤ÈD-VEC ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¼è°·¤¤¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£

 

¡ã¡ã¼ç¤Ê»ÅÍÍ¡ä¡ä

(1) ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¥ë(¥Õ¥§¥Ç¥í¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä)¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥×¤Î³«ÊÄ¡£

(2) ¥Õ¥é¥Ã¥×¾åÉô¤Ë¥¸¥Ã¥×³«ÊÄ¼°¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¡¢¾®Êª¤ò¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£

 

(3) ¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Âç¸ý·Â»ÅÍÍ¡¢¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤Ç³«ÊÄ¥¿¥¤¥×¡£

 

 

(4) ¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼°¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤­¡£

 

 

(5) ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï·ÈÂÓ¤Ê¤É¤¬¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥¸¥Ã¥×³«ÊÄ¼°¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¡£

 

 

(6) Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Ê¤É¤¬¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥µ¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¡£

 

 

(7) ¥·¥å¡¼¥º¤ä¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤òÊÌ¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë±ü¹ÔÌó10cm¤ÎÄìÃ¼ÌÌ¤Ë¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹(¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹²Ä)

 

 

¢¨´°Á´ËÉ¿å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

 

 

¢£Ä¾±ÄÅ¹¾ðÊó

¢¦D-VEC TOKYO EXCLUSIVE

OPEN¡¡¡§11:00-20:00

½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ12-10 É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºB1F

TEL¡¡ ¡§03-3405-8855

 

¢¦D-VEC HANKYU MENS TOKYO

OPEN¡¡¡§Ê¿Æü12:00-20:00 / ÅÚÆü½Ë11:00-20:00

½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ­³ÚÄ®2ÃúÌÜ5-1 ºåµÞ¥á¥ó¥ºÅìµþ6F ¥¬¥é¡¼¥¸¥åD.¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È

 

¢¦D-VEC UMEDA HANKYU

OPEN¡¡¡§10:00-20:00

½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-7 ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹8³¬

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ·ÚÎÌÀ­¤ÈÙû¿åÀ­¤ËÆÃ²½¡ªD-VEC¡ÖD-VEC Field Backpack¡× appeared first on Dtimes.