·ÚÎÌÀ­¤ÈÙû¿åÀ­¤ËÆÃ²½¡ªD-VEC¡ÖD-VEC Field Backpack¡×

D-VEC「D-VEC Field Backpack」

品名 :D-VEC Field Backpack

品番 :VH-3BA45040

カラー:ブラック

素材 :ナイロン100%(ユニチカ Celtech-EV)

サイズ:W275mm×H1475mm×D190

容量 :30L

重量 :約745g

価格 :47,300円(税込)

原産国:日本

「D-VEC(ディーベック)」は、素材特性を活かした“軽量性と撥水性”がテーマのバックパック「D-VEC Field Backpack」を、2024年9月3日(火)より発売!

「D-VEC Field Backpack」の主素材として、撥水ラミネート三層構造のユニチカ製「Celtech-EV」を採用。

ポリウレタンフィルムのラミネーション効果によって優れた耐久撥水性と防水性を発揮し、ヘビーデューティーなデザインながらも薄膜ラミネート加工によってソフトな風合いと軽量性を図っています。

本アイテムはD-VEC TOKYO EXCLUSIVE、D-VEC HANKYU MENS TOKYO、D-VEC UMEDA HANKYUの各直営店とD-VEC オンラインショップをはじめ、お取扱いのセレクトショップにて発売します。

<<主な仕様>>

(1) マグネットバックル(フェデロックパーツ)の採用によりスムーズなフラップの開閉。

(2) フラップ上部にジップ開閉式ポケットを配し、小物を収納可能。

(3) メインコンパートメントは、荷物の出し入れがしやすい大口径仕様、ドローコードで開閉タイプ。

(4) メインコンパートメント内にはデタッチャブル式ポーチ付き。

(5) フロントには携帯などが収納可能なジップ開閉式のメッシュポケット。

(6) 両サイドにはペットボトルや折りたたみ傘などが収納可能なサブポケット。

(7) シューズやレインウェアなどを別収納できる奥行約10cmの底端面に収納スペース(ダブルジッパーよりアクセス可)

※完全防水ではありません。

■直営店情報

▽D-VEC TOKYO EXCLUSIVE

OPEN :11:00-20:00

所在地:東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズB1F

TEL :03-3405-8855

▽D-VEC HANKYU MENS TOKYO

OPEN :平日12:00-20:00 / 土日祝11:00-20:00

所在地:東京都千代田区有楽町2丁目5-1 阪急メンズ東京6F ガラージュD.エディット

▽D-VEC UMEDA HANKYU

OPEN :10:00-20:00

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店8階

