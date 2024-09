20Âå¤Ï48¡ó¤¬3Ç¯°ÊÆâ¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤È²óÅú¡ªGrape Marketing¡ÖiPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨Æ°¸þÄ´ºº2024¡×

Grape Marketingは、全国のiPhoneユーザー502名を対象に実施した最新の買い替え動向調査の結果を2024年9月2日(月)に発表!

Grape Marketingは、全国のiPhoneユーザー502名を対象に実施した最新の買い替え動向調査の結果を2024年9月2日(月)に発表しました。

本調査は、スマートフォン市場において、iPhoneユーザーの買い替え需要と利用傾向を明らかにすることを目的としています。

■主な調査結果

世代間で大きく異なる買い替えサイクル

・20代の48%、30代の40.1%が3年以内にiPhoneを買い替えると回答

・対照的に、40代の43%、50代以上の45.2%が4年以上使用すると回答

【バッテリー劣化が主要な買い替え理由】

・全年代で40%以上がバッテリーの劣化を主な買い替え理由として挙げる

スマホ買い替えの主な動機

【支払い方法の世代間格差】

・30代以下では6割超が分割払いまたは端末購入プログラムを利用

・40代以上では約半数が一括払いを選択

【支払い方法別】平均買い替えサイクル

【20代男性の最新端末への高い関心】

・20代男性の17.2%が次期モデル「iPhone 16」の購入を予定

・20代・30代では、女性よりも男性の方が約15%高い購入・検討意向

【年齢・性別】iPhone 16の購入意向

