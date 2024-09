最大110℃の高熱量サウナストーブ展示！ZettaHax「第6回サウナフェア」

フィンランド滞在時の経験を基に、蔵王山麓でアウトドアサウナブランド「SaunaHax(TM)(サウナハックス)」を開発・製造するZettaHaxは、岐阜県大垣市のライフと業務提携をしました。

ZettaHax「第6回サウナフェア」

フィンランド滞在時の経験を基に、蔵王山麓でアウトドアサウナブランド「SaunaHax(TM)(サウナハックス)」を開発・製造するZettaHaxは、岐阜県大垣市のライフと業務提携をしました。

また、2024年9月4日〜6日に東京ビッグサイトで行われる「第6回サウナフェア」にてパーソナルサウナルームやオリジナルサウナストーブなどを展示します。

この業務提携を記念して、9月4日から6日に行われる、第6回サウナフェア(東京ビッグサイト)に共同で出展し、オリジナルのサウナ用電気ストーブSaunaHax-e(2.5KW、3KW、6KW、11KW)及び、パーソナルサウナルームKuutio(クーティオ)を展示します。

パーソナルサウナルームKuutioとサウナ用電気ストーブSaunaHax-e 2.5KWの組合せは、既にアミューズメントフィットネスジムである、フィットイージーの厳しい基準をクリアし、全国のフィットイージーのフィットネスジムに設置中です。

※SaunaHax、及びサウナハックスはZettaHax合同会社が商標(6521882号)取得済です。

【「SaunaHaxオリジナルサウナ用電気ストーブSaunaHax-e」の特徴】

1. 最大110℃の高熱量サウナストーブ

宮城県蔵王山麓の同社テスト施設で性能を評価した、11KW(200V三相)のストーブは、既に発売から1年が経過し、グランピング施設等、様々な施設で活躍しています。

また、サウナが爆発的にブームとなり、今後は、健康ランドなどの大きなサウナ施設でサウナを楽しむスタイルから、自宅やプライベートサウナ施設で個人や友人達とだけで楽しむスタイルが今後の主流となるという予測から、3KW、6KW、更に小型のホームサウナを実現する2.5KWをラインナップに加えました。

展示会場で是非、そのデザイン性とこだわりの詰まった製品を確認してください。

2. 安心のひし形PSE認証取得済み

日本の電気機器はPSE認証が取れていないと販売できません。

同社は更に厳格な試験を必要とするひし形PSE認証を取得し販売しています。

試験時には数台のストーブが壊れました。

それだけ過酷なテストですが、逆に言うと、並行輸入等でPSE認証を受けていない機器は非常に危険です。

SaunaHax-eは安心のひし形PSE認証済製品です。

3. ロウリュもOK!防水規格IPX4取得済

フィンランドサウナの醍醐味である、熱したサウナストーンに水を掛けるロウリュ(loyly)は、フィンランド式サウナには必須の儀式です。

SaunaHax-eではIPX4防水規格を取得してロウリュを楽しめる電気サウナストーブです。

(サウナストーン必須)

【商品概要】

<SaunaHax-e 11KW(200V三相モデル)>

498,000円(税込、送料別、工事費除く)

内容 :サウナストーブSaunaHax-e 11KW本体、外部コントローラー、制御盤、

温度センサー

サイズ:幅38cm×高さ80cm

重さ :18kg(サウナストーン除く)

特徴 :200V三相の動力電源を用い、パワフルなサウナ用ストーブです。

寒冷地での屋外サウナ(サウナ小屋など)の使用を想定。

既に宮城県蔵王などの寒冷地で使用実績有り。

推奨サウナ室容積:7〜12m3(屋外サウナは寒冷地9m3までを推奨)

※屋内用、屋外用とも断熱材(保温材)の使用は必須です。

SaunaHax-e 11KW

<SaunaHax-e 6KW(200V単相モデル)>

428,000円(税込、送料別、工事費除く)

内容 :サウナストーブSaunaHax-e 6KW本体、外部コントローラー、制御盤、

温度センサー

サイズ:幅38cm×高さ62cm(3KWも6KWも外観、サイズ等は同じです)

重さ :約13kg(サウナストーン除く)

<SaunaHax-e 3KW(200V単相モデル)>

368,000円(税込、送料別、工事費除く)

特徴:200V単相の電源を用い、家庭でも使用可能なサウナ用ストーブです。

6KWは温暖地域での屋外サウナ(サウナ小屋など)の使用、

3KWは屋内使用を想定。

既に宮城県仙台市などのパーソナルサウナで使用実績有り。

推奨サウナ室容積:3KWは4〜6m3、6KWは5〜7m3(屋外サウナは温暖地9m3までを推奨)

※屋内用、屋外用とも断熱材(保温材)の使用は必須です。

SaunaHax-e 3KW及び6KW

<SaunaHax-e 2.5KW(200V単相モデル)>

328,000円(税込、送料別、工事費除く)

内容 :サウナストーブSaunaHax-e 2.5KW本体、外部コントローラー、制御盤、

温度センサー

サイズ:幅38cm×高さ62cm

重さ :約8kg(サウナストーン除く)

特徴 :大手フィットネスジムのパーソナルサウナに正式採用された

小さくてもパワフルなサウナ用ストーブです。

200V単相の電源を用い、家庭でも使用可能なサウナ用ストーブです。

推奨サウナ室容積:3〜5m3(屋外サウナは非推奨)

※断熱材(保温材)の使用は必須です。

SaunaHax-e 2.5KW

【パーソナルサウナルームKuutio(クーティオ)】

サウナブームの中、日本のサウナの嗜好は確実に個人や友人だけで楽しむ、パーソナルサウナに移行しています。

コロナ禍以前のように、健康ランドや銭湯で多人数で入る従来のサウナより、サウナそのものを気兼ねなく楽しみたいというニーズが高まっています。

フィンランドでは、各家にサウナがあるのは当たり前で、オフィスや学校などにも設置されています。

高温多湿な環境などにも対応した日本仕様のフィンランド式サウナルームを開発しました。

