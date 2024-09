今年の10月でデビュー14周年を迎える二人組ユニットClariS。メンバーのカレンが「ClariS AUTUMN TOUR 2024」をもって、ClariSからの卒業を発表。併せて、10月にミニアルバム「AUTUMN TRACKS ー秋のうたー」、BESTアルバム「ClariS 〜SINGLE BEST 2nd〜」2作品の発売が決定した。2010年10月に、シングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)でメジャーデビューし、以降、多くのアニメ主題歌を担当し、今までに28枚のシングルと3枚のミニアルバム、7枚のオリジナルアルバムをリリースし、精力的に活動してきたクララとカレンからなる二人組ユニットClariS。

今年の5月には、28thシングル「アンダンテ」(TVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」EDテーマ)、また約2年振りとなる7thアルバム「Iris」を発売し、さらに約7年振りとなった海外でのライブ出演《5月インドネシア『AFA Indonesia 2024』、7月ブラジル『Anime Friends 2024』、8月ドイツ『AnimagiC 2024』》を大盛況に終え、日本のみならず海外ファンも熱狂させてきたClariSだが、メンバーのカレンが秋に開催されるライブツアー「ClariS AUTUMN TOUR 2024」もって、ClariSから卒業することが発表された。メンバーのカレンは、ClariSからの卒業に際し「私ClariSのカレンは「ClariS AUTUMN TOUR 2024 ~Via Fortuna~」をもちまして ClariSを卒業することになりました。大好きな皆さまを突然の発表で驚かせてしまい たいへん申し訳ありません。卒業の理由としましては、結婚して、私が育ってきたような温かい家庭を築きたい、という私のもう1つの夢を叶えるためです。私の活動は残りわずかですが、感謝の気持ちを精一杯届けていきたいと思います。ファンの皆さま、どうぞ最後まで温かく見守っていただけたら嬉しいです」(一部抜粋)と直筆メッセージにてコメントを発表している。さらに、カレンの卒業発表を受けて、メンバーのクララは「カレンが見つけた温かい夢を、私は全力で応援したいと思います。私クララはこれからも変わらず皆さんに大好きな歌を届けていきます。この先のClariSもよろしくお願いいたします」(一部抜粋)とコメント。カレンの卒業というClariSにとって大きな発表と併せて、デビュー14周年を迎える10月に、ミニアルバム「AUTUMN TRACKS ー秋のうたー」(10月16日発売)、BESTアルバム「ClariS 〜SINGLE BEST 2nd〜」(10月23日発売)の2作品の新作リリースも発表されている。収録内容等の詳細は追って発表されるとのこと。BESTアルバム「ClariS 〜SINGLE BEST 2nd〜」発売の週末10月26日(土)からは、3都市(全5公演)を巡るライブツアー「ClariS AUTUMN TOUR 2024」がスタートする。ツアータイトルもラテン語で「幸運の道」を意味する「~Via Fortuna~」となることが発表されている。メンバーのカレンは当ツアーをもって卒業となるが、14周年という記念すべき周年を迎え、進化し続けてきたClariSのライブを体感しに、ぜひとも会場に足を運んでいただきたい。そして、卒業を発表したカレンを温かく見守っていただきつつ、15周年に向けてさらに精力的に活動するこれからのClariSにも大注目だ!★「カレン」コメント(全文)いつもそばで支えてくださる皆さまへ私ClariSのカレンは「ClariS AUTUMN TOUR 2024 ~Via Fortuna~」をもちまして ClariSを卒業することになりました。大好きな皆さまを突然の発表で驚かせてしまい たいへん申し訳ありません。卒業の理由としましては、結婚して、私が育ってきたような温かい家庭を築きたい、という私のもう一つの夢を叶えるためです。昔から''多くの方を笑顔にしたい'' そんな夢を持つ私がクララという人生最高のパートナーと出逢い、ClariSとして一緒に歌を届け続けた10年間は、何ものにも代えがたい宝物のような時間です。たくさんの出逢いをいただき、ありがとうの輪が広がり クララと色々な夢を叶え続け、カレンという一人の人間をここまで成長させてくれたClariSという存在が特別であることは一生変わりません。私の活動は残りわずかですが、感謝の気持ちを精一杯届けていきたいと思います。ファンの皆さま、どうぞ最後まで温かく見守っていただけたら嬉しいです。★「クララ」コメント(全文)この度、カレンの卒業が発表されました。カレンが見つけた温かい夢を、私は全力で応援したいと思います。私クララはこれからも変わらず皆さんに大好きな歌を届けていきます。この先のClariSもよろしくお願いいたします。