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3 (Æó) ¹â»³Íµ¼¡Ïº (·òÂç¹âºê)

4 (Í·) ÀÐÄÍÍµØ¹¡¡ (²ÖºéÆÁ±É)

5 (º¸) ÆÁ´Ý²÷À²¡¡ (Âçºå¶Í°þ)

6 (»Ø) Ý¯°æÄØµ©¡¡ (Äá²¬Åì)

7 (»°) ²ÖÅÄÍª·î¡¡ (ÃÒÊÛÏÂ²Î»³)

8 (°ì) ±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯ (Áá°ðÅÄ¼Â¶È)

9 (Êá) ·§Ã«½ÓÇµ²ð (´ØÅìÂè°ì)

(Åê) ¹âÈø¶Á ¡¡¡¡¡¡(¹­ÎÍ)¡¡