¡ÖÀ¸ÂåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¸µÇµÌÚºä46¡¦¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Èþ½÷¡×¡ÖÅ·»È¤ä¤ó♡¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë½©¸µ¿¿²Æ(31)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡ß¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½©¸µ¤Ï¡¢31Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡ß±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡×¤Î¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÁÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿☺️ÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤Ç¤¿¤¿¤º¤à»Ñ¤ä¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ¸ÂåºÎï¤¹¤®¤ëÂº¤¤¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Èþ½÷¡×¡ÖÅ·»È¤ä¤ó♡¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£