à¶Ã°Û¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌá¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÍÌ¾¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ª¡ÖÈ¾³Û¤À¤«¤é¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¡Ä¡×¤ÈÊÛÌÀ¤â
¡¡Æü¸þºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ø¼°X¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤Ê¤É¤Î¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢ÍÌ¾¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤ÎÅ¹ÊÞÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿±Æ»³¡£¡Ö¤µ¤Ã¤´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ç¡ØÍ¥²Â¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö·è¤·¤Æº£Æü¤¬1Æü¤Ç¤¦¤É¤óÈ¾³Û¤À¤«¤é¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¡Ä¡ª¾Ð ¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤±¤É¤Í¡Ä¡ª ¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ë¤è¡Ä¡ª¡×¤È¡¢È¾³Û¤ÎÆü¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊÛÌÀ¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡Ìë¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤âÇÜÁý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥À¥ëÃå¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤Ç¡¢¤¦¤É¤ó¹¥¤¤Ã¤Æ¡£ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö±Æ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëÀ¤³¦ÀþÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµÞ¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê¤¹¤ëÏÃÍè¤¿¾Ð ½÷À¤ÎÊý¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Æ»³¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£