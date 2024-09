◆「a-nation」4年ぶり開催

【モデルプレス=2024/09/02】9月1日、東京・味の素スタジアムで開催された音楽イベント「a-nation 2024」が開催され、総勢16組のアーティストが集結した。「a-nation」は、来場者数が累計600万人を超える音楽イベント。2002年のスタート以来、その人気を拡大し続けてきたが、2020年のオンライン開催以来4年ぶり、オフラインでは5年ぶりの開催となった。メインアーティストには、Da-iCE(ダイス)、GENERATIONS(ジェネレーションズ)、浜崎あゆみ、倖田來未、MAZZEL(マーゼル)、NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)、NiziU(二ジュー)、Red Velvet(レッドベルベット)、東方神起、WEST.(ウェスト)らが出演し、オープニングアクト・シューティングアクトも含め、総勢16組が集結。俳優・モデルの生見愛瑠がオフィシャルサポーターを務めた。

◆トップバッターはNCT WISH Da-iCE&GENERATIONSのSPコラボも

◆浜崎あゆみが19回目出演 トリは東方神起

メインアーティストのトップバッターを務めたのはNCT WISH。2023年に開催された「NCT STADIUM LIVE ’NCT NATION : To The World-in JAPAN’」でも味の素スタジアムの舞台に立った彼らは、フレッシュさは残りつつも成長した姿でカムバック。MAZZELはグループ初のサマーソング『Seaside Story』を含むセットリストで爽やかな風を吹かせる。またNiziUはレアなバンドセットでステージを展開し、可愛らしさに躍動感をプラスしたパフォーマンスに。WEST.は「熱血アイドルWEST.参上!」と宣言した通り、約30分間のステージで観客を熱狂させた。6年ぶりに「a-nation」へ出演したRed Velvetは降りしきる雨もかまわず屋根のないステージに飛び出し、変わらぬ美貌で魅了。倖田來未も大胆に肌を露出させた衣装で『キューティーハニー』『め組のひと』など誰しも知るナンバーで色気を放出させていた。さらに、Da-iCEのステージにはGENERATIONSの白濱亜嵐が乱入。一方GENERATIONSのステージではDa-iCEとのスペシャルコラボレーションが実現し、ともに10周年を迎えた彼らの絆も垣間見えた。日もすっかり暮れた頃、シークレットゲストとして今年30周年を迎えたTRF(ティーアールエフ)がサプライズ登場。『BOY MEETS GIRL』『EZ DO DANCE』など懐かしの名曲を続々と披露。その熱気のまま、浜崎あゆみ「a-nation」史上最多となる19回目のステージへ。浦田直也がサプライズ登場し、トロッコでファンの元へ近づくなど豪華な演出で華やかに盛り上げた。大トリを務めたのは今年日本デビュー19周年となる東方神起。情熱的な『Rising Sun』、アニメ『ワンピース』の主題歌としても人気を集める『Share The World』、切ないミドルバラード『どうして君を好きになってしまったんだろう?』など代表曲の数々を披露した。ラストの『Hot Hot Hot』では華やかな花火が打ち上がり、総勢16組、8時間近くに及ぶ「a-nation」のフィナーレを飾った。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】