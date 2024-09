フジテレビの動画配信サービス・FODでは、8日・11日に開催されるサッカー・アメリカ代表の国際親善試合を、生配信・見逃しアーカイブ配信する。両試合は、CS・フジテレビNEXTでも放送される。2022年のカタールワールドカップでは、黄金世代との呼び声の高い若きタレントを多く抱え、ベスト16という結果を残したアメリカ。飛躍を見せ始めているアメリカ代表が、2026年大会の共催国の一つであるカナダ、そしてニュージーランドを迎えて対戦する。

「アメリカの至宝」とも称されるクリスチャン・プリシッチ(ACミラン)や、守備の要となるタイラー・アダムス(ボーンマス)ら、チームの中心となる20代の選手たちが、ヨーロッパを舞台にさらなる活躍を見せている。中でも注目は、21歳の新星ユヌス・ムサ。ACミランでプレーする今季、卓越したスピードを生かしたプレーで躍動し、攻撃の起点となる中盤でまだまだ成長中だ。一方で、カナダ代表は、爆発的なスピードを武器に主力として活躍し、世界最高の左サイドバックの1人と称されているアルフォンソ・ディヴィス(バイエルン)や、フランスリーグ・アンで一昨季24ゴール、昨季19ゴールと得点を量産するストライカー、ジョナサン・ディヴィット(リール)ら、攻守に世界トップクラスを擁している。ニュージーランド代表は、17歳で代表入りして以降15年間、同国のストライカーとして活躍するクリス・ウッド(ノッティンガム)に注目。ニュージーランドの歴代最多得点記録を誇り、昨季もイングランドプレミアリーグで14ゴールを挙げる活躍を見せている。○配信・放送スケジュール■FOD配信9月8日(日)アメリカ vs カナダ 5時配信開始(5時5分キックオフ)9月11日(水)アメリカ vs ニュージーランド 8時配信開始(8時7分キックオフ)※配信時間は予告なく変更となる場合あり※日本語実況・解説が付く試合はCS放送(フジテレビ ONE TWO NEXT)と同じ映像のため、一部CS放送のCMが流れる※FODプレミアム会員のみ視聴できます■CS放送9月8日(日)アメリカ vs カナダ 5時〜7時30分 生中継9月11日(水)アメリカ vs ニュージーランド 8時〜10時30分 生中継※CSフジテレビNEXTライブ・プレミアムを中心に放送※放送時間は予告なく変更となる場合あり