±¢»³ ¹¯À®ÅÐÃÅ¡ª¥Þ¥Ï¥ê¥·Áí¹ç¶µ°é¸¦µæ½ê¡Ö·îÎã¥¢¥æ¥·¥å¥»¥ß¥Ê¡¼¡×

一般社団法人マハリシ総合教育研究所は、同大使館主催「月例アユシュセミナー」を、東京・インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センターにて2024年9月9日(月)17時より開催します。

一般社団法人マハリシ総合教育研究所は、同大使館主催「月例アユシュセミナー」を、東京・インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センターにて2024年9月9日(月)17時より開催。

【今月のテーマ】 ※講義は日本語で行われます

「アユシュ:古代の叡智と現代の実践」

AYUSH : Ancient Wisdom, Modern Practices

【講師と講演内容】

講演内容:「精神 / 感情 / 心 / スピリチュアルの健康」

講師 :陰山 康成医師(医学博士)

東海大学医学部健康管理学客員教授

高輪クリニックグループ代表

講演内容:「現代医療におけるアーユルヴェーダの有効性」

講師 :臼井 幸治医師 (心療内科専門医)

銀座レンガ通りクリニック院長

講演内容:未定

講師 :上馬場 和夫医師(医学博士)>

NPO法人日本アーユルヴェーダ協会理事長

一般社団法人日本アーユルヴェーダ学会理事

一般財団法人東方医療振興財団理事

ハリウッド大学院大学特任教授

国際ホリスティックヘッドケア協会代表理事

講演内容:「アーユルヴェーダにおける瞑想の重要性とその科学的検証」

講師 :鈴木 志津夫

一般社団法人マハリシ総合教育研究所 代表理事

米国マハリシ国際大学 名誉博士

当セミナーでは、ヨガやアーユルヴェーダに関する知識を紹介しています。

参加費は無料です。

日時 :2024年9月9日(月)17時〜18時

会場 :在日インド大使館ヴィヴェーカーナンダ文化センター

東京都千代田区九段下 2-2-11

参加費 :無料(講義は日本語で行われます)

最寄り駅:地下鉄半蔵門線・都営新宿線・東西線の九段下駅下車2番出口 徒歩6分

■主催

在日インド大使館

