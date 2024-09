セガが展開するカプセルトイに『サンリオキャラクターズ』と『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』のコラボグッズが続々登場!

第4弾として「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラアクリルクリップコレクション」が3ヶ月連続で発売されます☆

セガ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラアクリルクリップコレクション」

価格:各400円(税込)

発売予定:

・Vol.1:2024年9月下旬

・Vol.2:2024年10月下旬

・Vol.3:2024年11 月下旬

※発売時期が変更になる場合もあります

サイズ :全長約 5.5×4.3cm

種類:各全8〜10種

主な取扱店 :全国のカプセルトイコーナー

セガから続々登場している『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』と『サンリオキャラクターズ』のコラボレーショングッズ。

コラボ第4弾として、カプセルトイから「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラアクリルクリップコレクション」が3カ月連続で登場します。

「サンリオキャラクターズ」とのミニキャラコラボイラストを使用した、そのまま飾るのはもちろん、メモスタンドとして使ったり、メッセージカードを挟んで誰かにプレゼントするのもかわいいグッズです☆

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラアクリルクリップコレクション Vol.1

発売予定:2024年9月下旬

種類:全8種

「Leo/need」の4人と「Vivid BAD SQUAD」の4人が、ミニキャラになって登場!

サンリオキャラクターズからは「ディアダニエル」や「ポムポムプリン」「マロンクリーム」「ポチャッコ」たちが『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』のキャラクターたちとおそろいの衣装で登場しています。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラアクリルクリップコレクション Vol.2

発売予定:2024年10月下旬

種類:全10種

Vol.2には、バーチャル・シンガー「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」が登場します。

さらに、グレーの洋服に身を包んだ「25時、ナイトコードで。」の4人もラインナップ。

「サンリオキャラクターズ」からは、「ハローキティ」のほか、「鏡音リン」&「鏡音レン」とペアを組む「リトルツインスターズ」、「クロミ」などが登場しています。

プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラアクリルクリップコレクション Vol.3

発売予定:2024年11 月下旬

種類:全8種

Vol.3には「MORE MORE JUMP!」のかわいい4人と、「ワンダーランズ×ショウタイム」の元気いっぱいな4人がラインナップ。

「マイメロディ」や「シナモロール」「ハンギョドン」たちと一緒にポーズを決めています☆

全種類コレクションしたくなる、コラボデザインがかわいいミニキャラアクリルクリップ!

カプセルトイ「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク×サンリオキャラクターズ カプセルミニキャラアクリルクリップコレクション」は、2024年9月下旬より順次販売開始予定です。

