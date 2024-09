審査ワークフロー機能追加！ファストコーディング「FASTSUBMIT」

ファストコーディングは、受付/申請管理に特化したパッケージシステム「FASTSUBMIT(ファストサブミット)」において、新たに審査ワークフロー機能を提供開始!

ファストコーディング「FASTSUBMIT」審査ワークフロー機能

名称 : FASTSUBMIT

価格 : 初期構築費用 0円

月額ランニング費用

ライトプラン …100,000円〜

スタンダードプラン…200,000円〜

提供開始日: 2024年8月19日

URL :

https://fastcoding.jp/fastsubmit/

※年間契約の場合です

※サーバ・ドメイン・SSL料金は別途実費負担が必要です

※kintoneスタンダードプランの契約が別途必要です

ファストコーディングは、受付/申請管理に特化したパッケージシステム「FASTSUBMIT(ファストサブミット)」において、新たに審査ワークフロー機能を2024年8月19日(月)より提供を開始しました。

FASTSUBMITは、様々な受付・申請業務にWeb上で対応するパッケージシステムであり、各種自治体での給付金申請受付や、助成金受付業務、また企業でのカスタマーサポート受付や、イベント/セミナー受付業務などに利用されています。

■新機能「審査ワークフロー」

いままでのFASTSUBMITでは、申請を受け付けた後に内容に応じた審査や確認を行う場合は、別途コミュニケーションアプリを使ったワークフローが必要で、これにより、一連のワークフローの中で情報を集約して管理しづらく、また各申請に応じた審査状況の把握にもひと手間かかっている状況でした。

今回新たに追加された「審査ワークフロー」機能では、受付後に審査を必要とする受付業務において、複数名で審査を行うためのインターフェイスを提供し、審査の流れに応じた審査状況の通知や、最終の審査結果の報告までを行う機能です。

審査の進み具合に応じたワークフロー機能はもちろんのこと、各受付に対する審査の状況を集約することも可能で、たとえば自治体の助成金や公募に対する申請、また企業におけるキャンペーン応募の受付業務においての利用が想定されています。

■FASTSUBMITの特長

【万全なセキュリティ】

FASTSUBMITのデータベースにはサイボウズ社の「kintone」、サーバにはさくらインターネット社の「さくらのクラウド」を利用しています。

両サービスとも、ISMAP認証(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)を取得しているため、万全なセキュリティの提供が可能です。

また、Webアクセシビリティにも対応しており、JIS X 8341-3:2016 レベルAAに準拠したWebシステムとなっています。

【必要な機能を標準装備】

様々な申請受付業務で必要となる機能を標準装備しています。

申請済みデータの再編集や不足した情報がある場合に再申請を促す「マイページ機能」や、指定した審査基準・項目に従って、システムが申請内容の自動審査を行う「自動審査機能」など全9種類の標準機能を用意しています。

【柔軟なカスタマイズ】

フロントエンド開発の専業メーカーである同社だからこそ、クライアントのニーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

FASTSUBMITはAPIを通じてフロントエンドプログラムから直接操作することができます。

【短期間での構築】

パッケージシステム業務に特化しているため、短期間でのシステム構築が可能です。

最短で5営業日、平均でも10営業日程度で立ち上げを実現しています。

<国内オフィス一覧>

東京オフィス

所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田6-11-16 GMビル5階

TEL :03-6806-0354

大阪オフィス

所在地:〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-9 淀屋橋東洋ビル3階

TEL :06-7878-8160

仙台オフィス

所在地:〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-14-18 ライオンズプラザ本町ビル

TEL :022-217-9106

広島オフィス

所在地:〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀1-23 ヴェル八丁堀

TEL :082-502-6725

福岡オフィス

所在地:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-7-3 皐月マンション博多

TEL :092-477-2278

