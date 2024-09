»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥×¥í»ÅÍÍ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¡ª¥ì¥ª¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖEB-01 ÅÅ»Ò¥Ö¥í¥ï¡¼(USB¥³¡¼¥ÉÉÕ)¡×

レオフォトジャパンは、「EB-01 電子ブロワー(USBコード付)」を2024年9月17日(火)に発売します。

レオフォトジャパン「EB-01 電子ブロワー(USBコード付)」

EB-01 電子ブロワー(USBコード付)商品詳細

発売日 :2024年9月17日(火)

希望小売価格 :15,840円(税込)

サイズ :H126mm×W28mm×D58mm

入力 :DC5V/2A

バッテリー :リチウムイオン電池

バッテリー容量 :8.88Wh

消費電力 :34.8W

モータースピード:31,000rpm

充電時間 :約1時間

使用可能時間 :約2時間(パワー1使用時)

付属品 :ブラシ、USB-A&USB-C 2.0

レオフォトジャパンは、「EB-01 電子ブロワー(USBコード付)」を2024年9月17日(火)に発売!

<3段階の風速調整機能>

使用環境や目的に合わせて風速を3段階に調整可能。

軽いホコリの除去から頑固なゴミの除去まで、幅広い用途に対応します。

<ゴミの確認がしやすいLEDライト搭載>

吹き出し口には手元を照らすLEDライトを搭載。

狭い場所や暗所の作業でもゴミを逃しません。

<ブラシ付きでヨゴレも簡単除去>

付属のブラシを使用することで、風だけでは取りきれない頑固なヨゴレもしっかりと除去。

複雑な形状や手の届かない細部まで清掃することができます。

<USB-C充電対応>

【EB-01】はUSB-Cでの充電が可能で、モバイルバッテリーや他のUSB電源から簡単に充電が行えます。

外出先でも気軽に使用でき、長時間の使用にも対応できます。

<携帯性に優れた薄型設計>

厚さわずか28mmのスリムなデザインにより、どこへでも手軽に持ち運べます。

バッグやポケットにも収まり、必要な時にすぐ取り出して使用できます。

<Leofotoショールームの案内>

レオフォトジャパンショールーム(Leofoto SHOWROOM)

営業時間 : 10:00 - 18:00 (火・水定休)

所在地 : 〒332-0021 埼玉県川口市西川口3-33-29 NWビル2F

電話/FAX: 048-446-7669/048-446-7689

メール :

mail@leofoto-japan.com

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 持ち運びにも最適なプロ仕様クリーニングツール!レオフォトジャパン「EB-01 電子ブロワー(USBコード付)」 appeared first on Dtimes.