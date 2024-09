サーティワンと、プレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」初のコラボレーションキャンペーン「31 Chocolaterie ーサーティワン ショコラトリーー」を開催!

限定フレーバー「ショコラ ヘーゼルナッツ」を使用した、プレミアムショコラサンデーやアイスケーキなどが登場します。

サーティワン ゴディバ コラボレーションキャンペーン「31 Chocolaterie ーサーティワン ショコラトリーー」

開催期間:2024年9月5日(木)〜10月2日(水)

開催店舗:サーティワン

サーティワンにて、ゴディバとの初コラボレーションキャンペーン「31 Chocolaterie ーサーティワン ショコラトリーー」を開催!

サーティワン アイスクリームとゴディバとのコラボレーションだからこそ実現した、こだわり溢れる新作フレーバーをはじめ、プレミアムなサンデーやアソートメントセット、アイスクリームケーキなどのテイクアウトメニューも充実しています。

チョコレート好き、スイーツ好きには絶対に見逃せない、今だけの特別な美味しさが楽しめるキャンペーンです☆

今回登場するのは、ゴディバのエグゼクティブシェフ・ショコラティエであるヤニック・シュヴォロー氏の監修の元、改良を重ねて開発された限定フレーバーです。

2010年にゴディバ ジャパンへ入社したゴディバ ジャパン エグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエ ヤニック・シュヴォロー氏。

フランス国内の有名パティスリーやミシュランの星付きレストラン、ヨーロッパの5つ星高級ホテルなどで14年以上経験を積んだのち、拠点を日本へと移し、東京の様々なガストロノミーレストランでの仕事に従事されています。

ヤニック・シュヴォロー氏は、

シェフ・ショコラティエとして、またグラシエとして、チョコレートとヘーゼルナッツのペアリングは、お菓子やアイスクリームの世界で最も魅惑的で調和のとれた組み合わせのひとつだと思います。

そしてゴディバの長い歴史の中でもとても大切にしてきた味わいのひとつであり、これまでも世界中のみなさまを魅了し続けてきました。

風味と食感のバランスが完璧なこと、それこそがこのペアリングの魅力です。

チョコレートとヘーゼルナッツの深く複雑に重なり合う香りは、19世紀から今なお最も人気のある組み合わせのひとつとなっています。

とコメントされています。

-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ

価格 :キッズサイズ 320円(税込)/レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間:2024年9月5日(木)〜 ※なくなり次第終了

カカオの香り豊かなダークチョコレート風味アイスクリームと、香ばしいヘーゼルナッツ風味アイスクリームに、なめらかな口どけのチョコレートガナッシュリボンと、豊かな食感のハイカカオチョコレートキューブを混ぜ込んだ「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」

ヘーゼルナッツの香ばしさとチョコレートの絶妙なバランスにこだわり、ゴディバコラボならではのカカオ本来の美味しさとビターな味わいも楽しめるフレーバーです。

味はもちろん食感まで楽しむことができる、ゴディバ監修のこだわり溢れるエレガントで特別なこの時期だけのアイスクリーム。

高級感ある専用パッケージにも注目です☆

ゴディバ ダブル

価格:スモールサイズ 510円(税込)/レギュラーサイズ 760円(税込)

販売期間:2024年9月5日(木)〜 ※なくなり次第終了

※1コは限定フレーバー「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」 (スモールorレギュラーサイズ)を選んでください。もう1コは限定フレーバー以外のアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)も選べます

高級感溢れるロゴ入りパッケージで登場する、限定フレーバー「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」と好きなアイスクリームで特別なダブルが堪能できる「ゴディバ ダブル」

ダブルカップは+50円で、今回の為に作ったベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用し甘みをおさえたビターで本格的な味わいの「-ゴディバ監修- プレミアムチョコレートソース」のトッピングも楽しめます☆

チョコレートソースをかけることで、さらにコク深い贅沢な味わいが堪能できるアイスクリームです。

-ゴディバ監修- プレミアムショコラサンデー

価格:ワッフルコーン(レギュラーサイズ1コ)950円(税込)/ダブルカップ(スモールサイズ2コ) 980円(税込)

販売期間:2024年9月5日(木)〜 ※なくなり次第終了

※コーンは限定フレーバー「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」レギュラーサイズ1コ

※カップは限定フレーバー「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」スモールサイズ2コ

※限定フレーバーのみ

限定フレーバーでチョコレートづくしの豪華なサンデーが、ワッフルコーンとカップの2種類で登場。

ワッフルコーンのサンデーは「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」のレギュラーサイズが1コ、

ダブルカップのサンデーは「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」のスモールサイズが2コ入っています。

アイスクリームの上にホイップクリーム、ロゴが入ったチョコレート、サクサク食感のクッキーをトッピング。

カカオ分が多く含まれたビターなハイカカオチョコレート、カカオの香り豊かなカカオニブフライとゴディバ監修のプレミアムチョコレートソースをかけたプレミアム感溢れるゴージャスなサンデーです。

-ゴディバ監修- ショコラ&ヘーゼルナッツ アイスクリームケーキ

価格:3,000円(税込)

販売期間:2024年9月5日(木)〜 2025年1月末 ※なくなり次第終了

サイズ:約縦 8.2cm×横 16.5cm×高さ 5cm

おうちで贅沢に味わいたい、サーティワン初となるゴディバコラボのアイスクリームケーキ。

ハイカカオチョコレートキューブ入りのダークチョコレート風味アイスクリームと、

ガナッシュリボン入りのヘーゼルナッツ風味アイスクリームの2種類のアイスクリームに、カカオの香りとビターを感じる本格的な味わいのチョコレートホイップクリーム、カカオ分が多く含まれたビターなハイカカオチョコレート、チョコプレートをトッピング。

こだわりのチョコレートとヘーゼルナッツ風味のふたつの美味しさを存分に味わえ、おうちで楽しむ少し贅沢なごほうびにもぴったりです。

ヤニック・シュヴォロー氏からのコメント

シェフとして、私はこの組み合わせに無限のインスピレーションを感じます。そして「ショコラ&ヘーゼルナッツ アイスクリームケーキ」について、この組み合わせがどれほど魅力的であるかをご紹介できることをとても嬉しく思います。

まずはぜひ、味と食感の完璧なバランスをお楽しみください。

深く複雑な香りのチョコレート風味アイスクリームは、カカオ分の高いチョコレートキューブ入りです。

アイスクリームの滑らかな口溶けの中に感じられるチョコレートキューブの食感も素晴らしいコントラストとしてお楽しみいただけます。

ヘーゼルナッツ風味アイスクリームは魔法のように、私たちを新たな次元の贅沢なアイスクリーム体験へと導いてくれることでしょう。

ガナッシュリボンと濃厚ではじけるようなナッツの風味となめらかな食感が、ひとくちごとに至福のひとときをもたらします。

この2つのフレーバーが1つのアイスクリームケーキに組み合わさり、甘美なデザート体験となってくれると思います。

ゴディバ×サーティワン アソートメントセット(5コ入)

価格:スモールサイズ 1,880円(税込)/レギュラーサイズ 2,380円(税込)

ロゴ刺繍入りサテン巾着付き サイズ:約縦23cm×横18cm

販売期間:2024年9月5日(木)〜 ※なくなり次第終了

※2コまで限定フレーバー以外に変更も可能です

※限定フレーバー以外のカップは通常カップになります

ゴディバとのコラボレーションを記念したサテン巾着付きオリジナルデザインボックスの5コ入セットが登場!

とってもおしゃれで、まるでチョコレートボックスの様なデザインのボックスに限定フレーバー「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」シングルカップ5コがセットになった、アソートメントセットです。

ゴディバとサーティワン アイスクリームのロゴが刺繍された、小物入れなどにも使いやすいサテン巾着付き。

自分へのちょっとしたご褒美や、プレゼント、手土産などにもぴったりです。

-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ プレパック

価格:1,000円(税込)

販売期間:2024年9月5日(木)〜 ※なくなり次第終了

今だけの限定フレーバー「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」を、思う存分楽しむことができるプレパックが登場!

約3人分の「-ゴディバ監修- ショコラ ヘーゼルナッツ」をおうちで楽しむことができます。

高級感溢れるオリジナルデザインプレパックに入った、様々なシーンで楽しめるアイスクリームです。

※プレパックとは、フレッシュパックとは異なり予めパック詰めされたテイクアウト用商品です

31Club 会員限定「ゴディバコラボレーションキャンぺーン」

キャンペーン期間:2024年9月5日(木)〜10月2日(水)

期間中「ゴディバ ダブル」を2個購入された「31Club会員」限定のキャンペーンも実施。

ゴディバのプレミアムなチョコレートボックス「ハート オブ ゴールド コレクション(6粒入)」Eギフトが抽選で310名にプレゼントされます。

※詳細はキャンペーン特設ページを確認ください

サーティワンとゴディバが初コラボした、プレミアムなアイス!

サーティワン×ゴディバのコラボレーションキャンペーン「31 Chocolaterie ーサーティワン ショコラトリーー」は、2024年9月5日(木)から10月2日(水)までの開催です。

デコレーションに「えびてんのしっぽ」が仲間入り!サーティワン「ハッピーフレンズすみっコぐらし」 デコレーションに「えびてんのしっぽ」が仲間入り!サーティワン「ハッピーフレンズすみっコぐらし」 続きを見る

ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの大きなチョコをトッピング!サーティワン「ポケモン パレット4」 ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスの大きなチョコをトッピング!サーティワン「ポケモン パレット4」 続きを見る

※一部店舗では価格が異なります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定フレーバー”ショコラ ヘーゼルナッツ”!サーティワン ゴディバコラボ「31 Chocolaterie」 appeared first on Dtimes.