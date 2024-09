【「ソード・ビストロVR」アーリーアクセス】9月11日開始予定通常価格:500円プレイ人数:1人

ゲームオンは、PCVR(Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3 など)用AI異世界料理リズムアクション「ソード・ビストロVR」のアーリーアクセスを9月11日に開始する。通常価格は500円。

「ソード・ビストロVR」は、VR IMAGINATORSが企画・開発した「生成AI」と「最新VR技術」を活用したユニークで斬新なVRゲーム。

アーリーアクセス開始に向け、ストアページがPC向けゲーム/VRコンテンツ対応プラットフォーム「SteamVR」で公開された。また、ウィッシュリストへの登録も開始され、ウィッシュリストキャンペーンも開催されている。

【アーリーアクセスについて】

正式リリースのアップデートが開始されるまでの間がアーリーアクセス期間となる。アーリーアクセス期間中に購入した人、正式リリース時の機能追加を無償でアップデートすることが可能だ。

【ソードビストロVR-TOKYO SANDBOX 2024版-】

□「ソード・ビストロVR」SteamVRストアページ

ウィッシュリストキャンペーン開催中!

開催期間:9月1日~正式リリースまで

「SteamVR」ならびに、今後の「Meta Store」におけるウィッシュリストの登録者数に応じて、最大40%オフとなるセールや、様々なデジタルリワードがもらえるXキャンペーンが正式リリースまで開催される。

【内容】

登録者数の目標値を達成するごとに、30日間セールが開催される(都度、セール期間を延長していく仕組みとなっている)。

□「ソード・ビストロVR」ウィッシュリストキャンペーンのページ

「ソード・ビストロVR」について

ジャンル:AI異世界料理リズムアクション

プレイ人数:1名

アーリーアクセス開始予定日:9月11日(水)予定

通常価格:500円

対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語

音声:日本語、猫語

対応ハード:PCVR(Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Meta Quest 3 など)

「ソード・ビストロVR」は、VRコンテンツの最大の魅力である「没入感」と、異世界と聞けば誰もが憧れる「全てを斬り裂く伝説の剣」を実際に手にできる「高揚感」、その斬れ味を存分に活かせるファンタジー食材と魔法の鍋で、「美味しいと評判のビストロでいただけるような見事な料理」を創り出すアクションゲーム。

軽やかで、なんとなく聴き慣れたBGMと共に、猫のような不思議な生き物が投げ込む「あらゆるもの」を斬っていくスポーティなプレイフィールが気持ちよく、食材が上手くカットできたかどうかを「魔法の鍋」に搭載されたAIが分析し、現実世界なら「食べられないのでは?」といったものでも、「美味しそうな料理」として生成する。

分析機能にAIを用いたことにより、世界に1つだけの料理が生まれるため、何度もチャレンジすることができる。

今後の開発ロードマップ

9月後半にMeta Storeでの公開および、Steam PC版(マウス操作 / ゲームコントローラー操作)が公開される予定。

(C)VR IMAGINATORS Inc. All Rights Reserved.

Supported by GameOn Co., Ltd.