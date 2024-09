◆東方神起「a-nation」で大トリ

【モデルプレス=2024/09/02】東方神起が9月1日、東京・味の素スタジアムで開催された音楽イベント「a-nation 2024」に出演した。【ライブレポ・セットリスト】炎がしきりに燃え上がり、真っ赤に照らされた『Rising Sun』から東方神起のステージは幕を開けた。チャンミンとユンホ(ユノ)のソロパートが交互にアップになるたびにその美しい表情に歓声が上がっていた。『B.U.T(BE-AU-TY)』の一見ポップな歌詞や動きもクールにこなしてしまうのは20年近く活動を続けてきた2人のなせる技だろう。MCでは、チャンミンが「ようやく雨が止んで楽しいステージができてすごく楽しいです。皆さんのために頑張って楽しいステージをお届けしたいと思います」と流暢な日本語で意気込み。ユンホも「今日はこれからもっともっと東方神起をもっともっと楽しんでもらいたいと思いますので、最後までこのテンションで行ってもいいですかね?」と笑顔で力強く呼びかけていた。

◆「a-nation」4年ぶり開催

◆東方神起セットリスト

アニメ『ワンピース』の主題歌としても人気を集める『Share The World』、瑞々しくも大人の魅力が漂うサマーチューン『Lime & Lemon』と圧巻のパフォーマンスを見せつけるも「まだ知らない方もいらっしゃると思うので覚えて帰ってくださると嬉しいですね」と恥ずかしがりながらも何度も自己紹介をしていた2人。日本デビュー20周年に向けた全国ライブツアー『東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE』を控え「一生懸命絶賛準備中」だとチャンミンが伝えると、11月に発売される20周年アルバム『ZONE』について、ユンホが「これ秘密なんですけど、レコーディング全曲完了しました」とこっそり伝える。「ここで伝えて秘密になる?」と焦るチャンミンをよそめに「ミッションクリアしました!」と両手を広げて喜び、笑いを誘った。続いて「懐かしい楽曲を歌います」と1stアルバム表題曲『Heart,Mind and Soul』、切ないミドルバラード『どうして君を好きになってしまったんだろう?』の甘い歌声でファンを虜に。力強いギターの音色を合図に『Why?(Keep Your Head Down)』で情熱的に雰囲気を一変させ、Bigeast(ビギスト/東方神起のファンネーム)の大きな掛け声も聴こえる。さらに、白いノースリーブ衣装に着替え、再度降臨した2人は『OCEAN』『Somebody To Love』と夏を感じるメドレーでトロッコに乗り、ファンとともにタオルを全力で回したりフリスビーを投げたりと距離を縮め、会場のボルテージは最高潮。ラストは「もっともっと盛り上げていこう!」と『Hot Hot Hot』でさらに観客の胸を熱くさせた東方神起。鮮やかな花火のフィナーレとともに、総勢16組に及ぶアーティストの大トリを見事に務めた。「a-nation」は、来場者数が累計600万人を超える音楽イベント。2002年のスタート以来、その人気を拡大し続けてきたが、2020年のオンライン開催以来4年ぶり、オフラインでは5年ぶりの開催となった。東方神起のほか、Da-iCE(ダイス)、GENERATIONS(ジェネレーションズ)、浜崎あゆみ、倖田來未、MAZZEL(マーゼル)、NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)、NiziU(二ジュー)、Red Velvet(レッドベルベット)、WEST.(ウエスト)らが出演した。(modelpress編集部)1.Rising Sun2.B.U.T(BE-AU-TY)3.Share The World4.Lime & Lemon5.Heart,Mind and Soul6.どうして君を好きになってしまったんだろう?7.Why?(Keep Your Head Down)8.medley(OCEAN→Somebody To Love)9.Hot Hot Hot【Not Sponsored 記事】