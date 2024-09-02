¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£¸¡ó°Â¤Ç£³Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢¾å³¤Áí¹ç¤Ï£°¡¥£¶¡ó²¼Íî
¡¡½µÌÀ¤±£²ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÁ°¾ì¡¢¼çÍ×£¸£²ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£³£±£¸¡¥£³£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£·£·¡ó¡Ë°Â¤Î£±£·£¶£·£°¡¥£·£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£±£¸¡¥£¹£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£¸£¸¡ó¡Ë°Â¤Î£¶£²£±£²¡¥£±£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£¶£´£´²¯£±£²£´£°£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¸·î£³£°ÆüÁ°¾ì¤Ï£¶£·£µ²¯£²£²£¶£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î·Êµ¤·üÇ°¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬£¸·î£³£±Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿£¸·î¤Î¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡Ë¤Ï¡¢ÈóÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¤¬¾®Éý¤Ê¤¬¤éÁ°·î¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À½Â¤¶È£Ð£Í£É¤Ï²þÁ±¸«ÄÌ¤·¤ËÈ¿¤·Á°·î¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¡££¶¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Î»ñ¶âµÛ¼ý¤âµÕÉ÷¡£¿ÍÌ±¶ä¤¬£²Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¤òÄÌ¤¸¤¿»ñ¶â¶¡µë¤Ï£³£µ²¯¿ÍÌ±¸µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ëþ´üÊ¬¤È¤Îº¹¤·°ú¤¤Ç¤Ï£´£¶£·£µ²¯¿ÍÌ±¸µ¤Î»ÔÃæ»ñ¶â¤òµÛ¼ý¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¤òÄÌ¤¸¤¿»ñ¶â¤Ïº£½µ¡¢½µ´Ö¤Ç£±²¯£´£°£±£¸²¯¿ÍÌ±¸µ¤¬Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¹á¹ÁÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼Âç¼ê¤Î¿·À¤³¦È¯Å¸¡Ê£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£³¡¥£´¡ó°Â¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Ú½áËü¾ÝÀ¸³è¡Ê£±£²£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¸¡ó°Â¡¢Á´¹ñÅ¸³«·¿¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃæ¹ñ³¤³°È¯Å¸¡Ê£¶£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£¿·À¤³¦È¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ´ü·è»»¤Î£±£¸¡Á£²£³¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¥»¥¯¥¿¡¼¤â°Â¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¥¼¥Í¥³¥ó¤ÎÃæ¹ñÅ´·ú¡Ê£±£±£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó¡¢Ãæ¹ñ¸òÄÌ·úÀß¡Ê£±£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£·¡ó¡¢Ãæ¹ñÃæÅ´¡Ê£³£¹£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó¡¢Ãæ¹ñ·úÃÛ¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê£³£³£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¼òÂ¤¤Î°û¿©´ØÏ¢¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£³¤ÎÑ»Ê¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£¹£¸£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó°Â¡¢ÒîÓ®ÒîÓ®»Á°û´ÉÍý£È£Ä¡Ê£µ£²£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó°Â¡¢¶åÌÓ¶å¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£¹£¹£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó°Â¡¢É´°Ò°¡ÂÀ£È£Ä¡Ê£±£¸£·£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó°Â¡¢ÀÄÅç¥Ó¡¼¥ë¡Ê£±£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó°Â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÊªÎ®´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ·²¤âÇä¤é¤ì¤ë¡£¿¼¥»¥ó¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£±£µ£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó°Â¡¢²ÅÎ¤ÊªÎ®ÎþÌÖ¡Ê£¶£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤ÈµþÅìÊªÎ®¡Ê£²£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£¹¡ó°Â¡¢ÃæÄÌ²÷Äþ¡Ê£²£°£µ£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¿Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£¶£²¡ó°Â¤Î£²£¸£²£´¡¥£µ£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¤¬°Â¤¤¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢³ô¡¢°åÌô³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¡¢ÁÇºà³ô¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¤Ï¹â¤¤¡£¸ø±×³ô¡¢¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±³ô¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¤Î·Êµ¤·üÇ°¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬£¸·î£³£±Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿£¸·î¤Î¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡Ë¤Ï¡¢ÈóÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¤¬¾®Éý¤Ê¤¬¤éÁ°·î¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À½Â¤¶È£Ð£Í£É¤Ï²þÁ±¸«ÄÌ¤·¤ËÈ¿¤·Á°·î¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¡££¶¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Î»ñ¶âµÛ¼ý¤âµÕÉ÷¡£¿ÍÌ±¶ä¤¬£²Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¤òÄÌ¤¸¤¿»ñ¶â¶¡µë¤Ï£³£µ²¯¿ÍÌ±¸µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ëþ´üÊ¬¤È¤Îº¹¤·°ú¤¤Ç¤Ï£´£¶£·£µ²¯¿ÍÌ±¸µ¤Î»ÔÃæ»ñ¶â¤òµÛ¼ý¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ì¥Ý¤òÄÌ¤¸¤¿»ñ¶â¤Ïº£½µ¡¢½µ´Ö¤Ç£±²¯£´£°£±£¸²¯¿ÍÌ±¸µ¤¬Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¹á¹ÁÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼Âç¼ê¤Î¿·À¤³¦È¯Å¸¡Ê£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£³¡¥£´¡ó°Â¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Ú½áËü¾ÝÀ¸³è¡Ê£±£²£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¸¡ó°Â¡¢Á´¹ñÅ¸³«·¿¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃæ¹ñ³¤³°È¯Å¸¡Ê£¶£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£¿·À¤³¦È¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ´ü·è»»¤Î£±£¸¡Á£²£³¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¥»¥¯¥¿¡¼¤â°Â¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¥¼¥Í¥³¥ó¤ÎÃæ¹ñÅ´·ú¡Ê£±£±£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó¡¢Ãæ¹ñ¸òÄÌ·úÀß¡Ê£±£¸£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£·¡ó¡¢Ãæ¹ñÃæÅ´¡Ê£³£¹£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó¡¢Ãæ¹ñ·úÃÛ¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê£³£³£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¼òÂ¤¤Î°û¿©´ØÏ¢¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£³¤ÎÑ»Ê¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£¹£¸£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó°Â¡¢ÒîÓ®ÒîÓ®»Á°û´ÉÍý£È£Ä¡Ê£µ£²£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó°Â¡¢¶åÌÓ¶å¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£¹£¹£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó°Â¡¢É´°Ò°¡ÂÀ£È£Ä¡Ê£±£¸£·£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó°Â¡¢ÀÄÅç¥Ó¡¼¥ë¡Ê£±£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó°Â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÊªÎ®´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ·²¤âÇä¤é¤ì¤ë¡£¿¼¥»¥ó¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£±£µ£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó°Â¡¢²ÅÎ¤ÊªÎ®ÎþÌÖ¡Ê£¶£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤ÈµþÅìÊªÎ®¡Ê£²£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£¹¡ó°Â¡¢ÃæÄÌ²÷Äþ¡Ê£²£°£µ£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¿Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£¶£²¡ó°Â¤Î£²£¸£²£´¡¥£µ£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¤¬°Â¤¤¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢³ô¡¢°åÌô³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¡¢ÁÇºà³ô¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¤Ï¹â¤¤¡£¸ø±×³ô¡¢¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±³ô¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë