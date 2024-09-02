¹â¸«¥µ¥¤¤¬¸å¾ì¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¡¢£Ñ£Ò¾è¼Ö·ô¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿··¿¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ò³«È¯
¡¡¹â¸«Âô¥µ¥¤¥Ð¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹<6424.T>¤¬¸å¾ì¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ¸á¤´¤í¡¢£Ñ£Ò¾è¼Ö·ô¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿··¿¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿²þ»¥µ¡¤Ï¡¢Å´Æ»¤Î¾è¼Ö·ô¤¬¸½ºß¡¢¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼§µ¤ÀÚÉä¤òÇÑ»ß¤·¡¢£Ñ£Ò¥³ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀÚÉä¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¾è¼Ö·ô¤ò¹ØÆþ¤»¤º¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ËÄ¾ÀÜ¤«¤¶¤·¤Æ¾è¼Ö¤¹¤ëÊý¼°¡¢´é¤òÇ§¾ÚÇÞÂÎ¤È¤·¤¿Êý¼°¤Ê¤É¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¡££Ñ£Ò¾è¼Ö·ô¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ÎÀìÍÑ¤È¤·¡¢¾è¹ßµÒ¿ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑ²½¤¹¤ë±¿ÍÑ·ÁÂÖ¤ä¡¢±Ø¤ÎÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡×¤È¡Ö¥²ー¥È·¿¡Ê¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡¦¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤Î·×£³¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿²þ»¥µ¡¤Ï¡¢Å´Æ»¤Î¾è¼Ö·ô¤¬¸½ºß¡¢¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼§µ¤ÀÚÉä¤òÇÑ»ß¤·¡¢£Ñ£Ò¥³ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀÚÉä¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¾è¼Ö·ô¤ò¹ØÆþ¤»¤º¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ËÄ¾ÀÜ¤«¤¶¤·¤Æ¾è¼Ö¤¹¤ëÊý¼°¡¢´é¤òÇ§¾ÚÇÞÂÎ¤È¤·¤¿Êý¼°¤Ê¤É¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¡££Ñ£Ò¾è¼Ö·ô¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ÎÀìÍÑ¤È¤·¡¢¾è¹ßµÒ¿ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑ²½¤¹¤ë±¿ÍÑ·ÁÂÖ¤ä¡¢±Ø¤ÎÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É·¿¡×¤È¡Ö¥²ー¥È·¿¡Ê¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡¦¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤Î·×£³¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS