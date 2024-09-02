キャンペーン：iPadOSに対応した「TourBox Elite Plus」が最大25％OFFで予約受付を開始
TourBox Tech Inc.は9月1日（日）、「TourBox Elite Plus」の予約販売を公式サイトで開始した。価格は4万3,967円。9月2日（火）現在、最大25%OFFでの早割価格（3万2,976円）が設定されている。
「TourBox Elite Plus」は、写真加工や動画編集などの作業を効率化させる、いわゆる左手デバイスの新製品。「TourBox」シリーズの最新モデルで、待望のiPadOSでの操作に対応した。
従来モデルと同様、「Photoshop」「Lightroom」「Capture One」「DaVinci Resolve」などのクリエイティブ系ソフトで使用可能。イラストレーションソフトの「Procreate」では、キャンバスの回転やズームなどのジェスチャー操作に世界で初めて対応したという。
ノブやボタン類への設定は、「TourBox Console」アプリで行う。設定値は「TourBox Elite Plus」本体内に保存され、他のiPadでも同じ設定で使用できる。iPad、Windows、macOSで操作方法を維持する機能もある。