◆倖田來未、大胆衣装で圧巻パフォーマンス

【モデルプレス=2024/09/02】歌手の倖田來未が9月1日、東京・味の素スタジアムで開催された音楽イベント「a-nation 2024」に出演した。【ライブレポ・セットリスト】倖田のパフォーマンスは『キューティーハニー』から幕を開け、美しいウエストと脚を大胆に披露した衣装に似合うセクシーなナンバー『IS THIS TRAP?』で色気を放出。MCでは「『雨やんでください』言うてたら晴れました!」と喜び、初めて倖田のライブを観たという観客が多いと知ると「アイライン真っ黒に入れてますけど結構いい人なんで」と主張し、笑いを誘っていた。

◆「a-nation」4年ぶり開催

◆倖田來未セットリスト

『め組のひと』では、イヤモニが外れるハプニングが発生するも「もういいですわ!」と構わずそのまま披露。「今日は雨に向かって歌います!」と『WIND』をしっとり歌い上げると、バブルガム・ブラザーズ『WON’T BE LONG』、COMPLEX『BE MY BABY』と往年の名曲を倖田の色に染め上げたカバーを続々と披露。「皆濡れているんで私も濡れます!」とペットボトルの水を大胆に体をかけtた『Vroom』から、タオルを振り回すサマーチューン『Poppin’love cocktail』では寝転んだり、ステージを駆け回ったりと自由にステージを楽しんでいた。「a-nation」は、来場者数が累計600万人を超える音楽イベント。2002年のスタート以来、その人気を拡大し続けてきたが、2020年のオンライン開催以来4年ぶり、オフラインでは5年ぶりの開催となった。倖田來未のほか、Da-iCE(ダイス)、GENERATIONS(ジェネレーションズ)、浜崎あゆみ、MAZZEL(マーゼル)、NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)、NiziU(二ジュー)、Red Velvet(レッドベルベット)、東方神起、WEST.(ウエスト)らが出演した。(modelpress編集部)1.キューティーハニー2.IS THIS TRAP?3.め組のひと4.WIND5.WON’T BE LONG6.BE MY BABY7.Vroom8.Poppin’love cocktail【Not Sponsored 記事】