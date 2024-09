◆NCT WISH、トップバッターでフレッシュな魅力

【モデルプレス=2024/09/02】ボーイズグループ・NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)が9月1日、東京・味の素スタジアムで開催された音楽イベント「a-nation 2024」に出演した。【ライブレポ・セットリスト】メインアーティストのトップバッターを飾ったNCT WISHはステージ中央からポップアップで登場した。夏の蒸し暑さを吹き飛ばすマリンルックに身を包み、プレデビューシングルの『Hands Up』と『Sail Away(Japanese Ver.)』でフレッシュな魅力を発揮。シオン(SION)は「a-nation」の舞台に立てたことを「すごく光栄ですし嬉しいです」と喜び。「今日は最後まで盛り上がっていきましょう!」と叫んだ。

◆「a-nation」4年ぶり開催

◆NCT WISHセットリスト

また、「夏が似合う黒猫」と自己紹介したリク(RIKU)は「僕たちはNCT WISHという名前を貰う前にこのステージに立ったんです」と、2023年に味の素スタジアムで開催された「NCT STADIUM LIVE ’NCT NATION : To The World-in JAPAN’」に「NCT NEW TEAM(仮)」として出演したことを回顧。NCT WISHに改名しデビュー後初めて立ったステージから、リョウ(RYO)も「シズニ(NCTのファンネーム)の皆さんと初めて会った場所でもあるので僕らにとっても意味のある場所です」と客席を眺め、笑顔を浮かべていた。『We Go!』『WISH(Japanese Ver.)』とエネルギッシュなステージを繰り広げたNCT WISH。冒頭には雨も降っていたが、『Songbird(Japanese Ver.)』で締めくくる頃には歌詞のように「晴れ渡るBlue」とまではいかないが、日差しが差し込んでいた。「a-nation」は、来場者数が累計600万人を超える音楽イベント。2002年のスタート以来、その人気を拡大し続けてきたが、2020年のオンライン開催以来4年ぶり、オフラインでは5年ぶりの開催となった。NCT WISHのほか、Da-iCE(ダイス)、GENERATIONS(ジェネレーションズ)、浜崎あゆみ、倖田來未、MAZZEL(マーゼル)、NiziU(二ジュー)、Red Velvet(レッドベルベット)、東方神起、WEST.(ウエスト)らが出演した。(modelpress編集部)1.Hands Up2.Sail Away(Japanese Ver.)3.We Go!4.WISH(Japanese Ver.)5.Songbird(Japanese Ver.)【Not Sponsored 記事】