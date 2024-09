海外進学を目指す方向け！マレーシア留学サポートセンター『マレーシア留学フェア』

マレーシア語学留学や大学進学を専門にサポートする「マレーシア留学サポートセンター」を運営するグローバルハブジャパンは、2024年10月12日(土)に大阪、10月14日(月・祝)に東京にて、グローバルなキャリアを目指す方々に向けた『マレーシア留学フェア』を開催します。

マレーシア留学サポートセンター『マレーシア留学フェア』

【開催概要】

◆日時:大阪会場:2024年10月12日(土)11時00分〜17時00分

:東京会場:2024年10月14日(月・祝)11時00分〜17時00分

◆場所:

【大阪会場】

追手門学院大手前中・高等学校 講堂/所在地:大阪府大阪市中央区大手前1丁目3-20

J京阪電車 「天満橋」駅下車 14番出口より東へ徒歩約5分

大阪メトロ谷町線 「天満橋」駅下車 3番出口より東へ徒歩約5分

JR東西線・片町線 「大阪城北詰」駅下車 2番出口より西へ徒歩約10分

【東京会場】

EBiS303 カンファレンススペース:5F/所在地:東京都渋谷区恵比寿1-20-8

JR恵比寿駅東口から徒歩約3分(約250m)

地下鉄日比谷線恵比寿駅1番出口から徒歩4分

◆参加大学・語学学校:

【大学】Asia Pacific University/HELP University/IMU University/Monash University/SEGi University /Sunway University/Taylor’s University ※アルファベット順

【語学学校】ELC(English Language Company Malaysia)/Sheffield Academy ※アルファベット順

◆後援:文部科学省/マレーシア政府観光局/公益財団法人 日本英語検定協会/東京海上日動火災保険株式会社

◆協力:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)

【申し込みについて】

◆参加費:無料(事前予約制)

◆申し込みフォーム:

https://www.malaysia-ryugaku.jp/index.php?malaysia_fair2024autumn

◆募集期間:大阪会場:2024年9月2日(月)〜2024年10月11日(金)

東京会場:2024年9月2日(月)〜2024年10月13日(日)

マレーシア語学留学や大学進学を専門にサポートする「マレーシア留学サポートセンター」を運営するグローバルハブジャパンは、2024年10月12日(土)に大阪(追手門学院大手前中・高等学校講堂)、10月14日(月・祝)に東京(EBiS303カンファレンススペース)にて、グローバルなキャリアを目指す方々に向けた『マレーシア留学フェア』を開催!

このフェアでは、世界的に高い評価をされている教育カリキュラムを提供するマレーシアの大学や語学学校が一堂に会し、マレーシアの大学や語学学校の特徴、学部・コースの詳細、費用、手続き、現地での生活などについて、来日する現地スタッフに直接相談ができます。

またマレーシア専門の留学カウンセラーとの個別相談会や、各種セミナーも同時開催されます。

事前予約制で、参加費は無料です。

なお、高校の成績証明書をお持ちいただくと、その場で各大学の合否判定も可能です。

高校3年生や既卒の方には、実際に進学できる可能性までわかる特別な機会となります。

国内の大学を受験予定の方も、海外進学の可能性を確認することができます。

【長引く円安、世界的物価高による留学ハードルの高さに希望留学地の変化】

新型コロナウイルスによる渡航制限が緩和され、海外留学者は増加していますが、円安や物価高が留学のハードルを高めています。

特に、生活費が大幅に増加したアメリカやオーストラリアへの留学を躊躇する学生が増え、代わりに東南アジアへの留学が注目されています。

その中でも、学費や生活費が比較的安く、英語環境で質の高い教育を提供する「マレーシア留学」が新たな選択肢として注目されています。

【経済的理由で留学を諦める前に世界トップクラスのコスパを誇る「マレーシア留学」を知ってほしい】

同社が2024年7月に実施したマレーシア大学現地見学会の調査では、参加者の大多数が「学費の安さ」や「生活費の安さ」を魅力として挙げており、欧米留学の経済的負担が大きな課題であることが明らかになりました。

マレーシアの大学は、教育水準においても世界トップクラスであり、国内の難関大学と同等の評価を受けながら、欧米やオーストラリアの3分の1以下の費用で留学を実現することも可能です。

また、都内の大学に進学するよりも安くなる場合もあります。

こうした背景を踏まえ、同社は、より多くの留学希望者にマレーシア留学の魅力をお伝えするため、現地の大学や語学学校のスタッフと直接対話ができる「マレーシア留学フェア」を日本で開催します。

【各大学ブースや留学専門カウンセラーと話せるブースを用意!】

各学校のブースでは学校の特徴やカリキュラム、学部、学生寮など直接学校スタッフに話を聞くことができます。

ブースには通訳が常駐していますので、安心して参加できます。

また、マレーシア留学の専門カウンセラーと話せる個別相談ブースも用意。

直接、マレーシア専門の留学カウンセラーに留学プランについて相談できます。

実際にマレーシアの大学を卒業した留学カウンセラーが、おひとりおひとりのご希望を伺いながら、ベストな留学計画を提案します。

【これだけでも聞く価値あり!4つの情報満載セミナーを開催!】

海外留学に不安はつきものです。

学校の特徴や、英語力、IELTSの学習方法、留学費用や奨学金、治安、留学準備など、留学に関する疑問や不安を解消する各種セミナーをフェア会場で同時開催します。

【フェア参加者特典】

当留学フェアでは特別奨学金の支給など参加者のみの特典を用意。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 海外進学を目指す方向け!マレーシア留学サポートセンター『マレーシア留学フェア』 appeared first on Dtimes.