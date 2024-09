ÏÂ²Î»³»º¤Î¤¤¤Á¤¸¤¯¤â¡ª101¡Ö6¼ïÎà¤Î½©¸ÂÄê¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡×

「和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)」は、和歌山産のいちじく、シャインマスカット、紀州金時の干し芋などを使った6種類の秋限定バターサンドを販売中です。

101「6種類の秋限定バターサンド」

「和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)」は2024年9月2日(月)より、和歌山産のいちじく、シャインマスカット、紀州金時の干し芋などを使った6種類の秋限定バターサンドを販売中!

和歌山の味覚をふんだんに詰め込んだこのスイーツは、2024年11月30日までの期間限定販売です。

■今しか味わえない、この秋限定のスペシャルフレーバー(2024年11月30日まで)

◎いちじくの赤ワイン煮(和歌山素材使用)(季節限定)…税込み280円

和歌山産いちじくを赤ワインでゆっくりと煮詰め、甘みと酸味のバランスを極めたバターサンド。

パルミジャーノチーズの豊かな風味がアクセントとなり、洗練された大人の味わいに仕上がっています。

お酒と一緒に楽しむことで、心が満たされる贅沢なひとときが味わえます。

◎焙煎珈琲とシャインマスカット(和歌山素材使用)(季節限定)…税込み290円

厳選したコーヒー豆を丁寧に砕いて混ぜ合わせた、香り高いバターサンド。

ほろ苦さと豊かなコクが口の中で広がり、和歌山産シャインマスカットの芳醇な甘さが重なることで、忘れられない味わいのハーモニーを奏でます。

特別なひとときを演出する、極上の一品です。

◎黒ゴマと干し芋(和歌山素材使用)(季節限定)…税込み280円

香ばしい黒ごまと和歌山産の上質なはちみつが織りなす、贅沢なバターサンド。

紀州金時の干し芋のほっこりとした優しい甘さがアクセントとなり、一口ごとに広がる心温まる味わい。

和の風味を楽しめます。

◎栗かぼちゃとピスタチオ(季節限定)…税込み260円

皮ごと蒸した栗かぼちゃのクリームが織りなす、濃厚で豊かな味わいのバターサンド。

ほんのりと甘みを感じるピスタチオがアクセントとなり、上品でまろやかな一口が、特別な時間を演出します。

心まで満たされる贅沢なひとときを楽しめます。

◎那智の黒あめプリン(和歌山素材使用)(季節限定)…税込み280円

なめらかなプリン風味のバターサンドと、那智の黒あめをキャラメリゼした濃厚なカラメルソースの絶妙なコンビネーション。

口の中で広がる香ばしさと深い甘みが、心を温める至福のひとときをもたらします。

◎プーアル茶ショコラ(季節限定)…税込み280円

しっかりとしたコクを持つプーアル茶とビターチョコが絶妙に調和したバターサンド。

バラの高貴な香りがふんわりと包み込み、一口ごとに広がる豊かな味わいが心を満たします。

■定番のフレーバー(通年販売)

◎紅芋クリームチーズ…税込み250円

沖縄県産の紅芋を贅沢に使い、クリームチーズとともに仕上げた美しいバターサンド。

見た目の美しさだけでなく、あっさりとした甘さと奥深い味わいが心に響きます。

◎レーズンショコラ山椒(和歌山素材使用)…税込み250円

和歌山産ぶどう山椒の爽やかな風味と、リッチなカカオの香りが楽しめるバターサンド。

お酒とともに味わうことで、より一層引き立つ大人の味わい。

◎蜂蜜きな粉(和歌山素材使用)…税込み270円

挽きたての和歌山産きな粉と、地元で採れた蜂蜜をたっぷり使用したバターサンド。

口に広がる自然の甘さと豊かな風味が、和歌山の恵みを存分に感じさせてくれます。

◎クラッシュレーズン…税込み250円

レーズンの果肉を丁寧につぶし、絶妙な食感に仕上げた、同店自慢の定番バターサンド。

レーズンが苦手な方でも、そのまろやかな味わいと風味を楽しめる一品です。

◎ミックスベリー…税込み250円

ミックスベリーを赤ワインで煮詰めて作った濃厚なソースを、クリーミーなクリームチーズと合わせたバターサンド。

口に広がる甘酸っぱいベリーの風味と赤ワインの深い味わいが、大人のひとときを演出します。

◎宇治抹茶…税込み280円

抹茶の豊かな香りと深い味わいをそのままに再現した、和の趣が漂うバターサンド。

上品にあしらった金箔が、華やかで特別なひとときを演出します。

■“ひとくちの幸せを贈る”和歌山バターサンド専門店101の特別な想い

【コンセプト1】多彩なフレーバーの世界へ、ひとくちで誘う

【コンセプト2】アップサイクルの贈り物、麦芽粕で作る低糖質サブレ生地

「JAPAN BREWERS CUP 2024」のIPA部門で全国1位に輝いた「ノムクラフト・ブルーイング(和歌山県有田川町)」の麦芽粕でヘルシーな味わいを。

・はぐるま共同作業所「和の杜」で粉末加工

和歌山市岩橋の「和の杜(就労継続支援B型)」が支える、心を込めた麦芽粕の乾燥と製粉。

【コンセプト3】和歌山の豊かな恵みがひとくちに溶け込む贅沢な味わい

【店舗概要】

店舗名 :和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)

営業時間:11:00〜17:00

定休日 :日曜日

所在地 :〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田193-68 ソルト黒田III 1F-A

電話 :073-414-2303

