マイセンファインフードは、日本初(※1)となる植物性100%(※2)のサラダチキン「植物生まれのグリーンチキン」シリーズから『植物生まれのグリーンチキン 柚子こしょう』を販売中です。

マイセンファインフード『植物生まれのグリーンチキン 柚子こしょう』

植物生まれのグリーンチキン 柚子こしょう

植物生まれのグリーンチキン 柚子こしょう バータイプ

2. 発売日

2024年9月2日(月)

3. 価格(税込)

ブロックタイプ:ノンプリントプライス(参考小売価格 378円(税込))

バータイプ :ノンプリントプライス(参考小売価格 270円(税込))

※1 自社調べ(2023年9月時点)

※2 食塩、添加物を除く

■身体に嬉しい栄養素が手軽にとれる

『植物生まれのグリーンチキン 柚子こしょう』は調理不要でそのまま食べられるため、身体に嬉しい栄養素を手軽に摂ることが出来ます。

ブロックタイプでは、1個でレタス約2個分(※3)の食物繊維、たんぱく質19g、イソフラボン35mgを摂取できます。

研究を重ねた独自の製法で、植物性原料からお肉のような繊維感と旨みを実現しており、まるでチキンのような食感・おいしさでしっかりとした食べ応えがあります。

※3 レタス可食部200gを約1個として計算

■本格的な香りと辛み!九州産柚子こしょう使用

サラダチキンでも人気が高い“柚子こしょう”を新フレーバーに!

味付けには九州産の柚子こしょうを使用し、豊かな柚子の香りと爽やかな青唐辛子の辛みが感じられる味わいに仕上がっています。

そのままはもちろん、サラダのトッピングや、和風のレシピへのアレンジもおすすめです。

■「大豆ミート食品類JAS」取得

『植物生まれのグリーンチキン 柚子こしょう』は、大豆ミート食品類JAS認証取得商品です。

大豆ミート食品類JASとは、農林水産省により大豆ミート食品類に対して定められた規格で、本商品はその規格に適合し、JASマークの貼付を認められた商品です。

規格の主な内容は下記の通りです。

1. 原材料:動物性を含む原材料及びその加工品が使用されていないこと。

2. 製造工程管理:区分管理やレシピに基づく工程管理が技術的基準に適合していること。

3. 製品の品質:大豆由来のたん白質含有率が基準以上であり、肉様の特徴を有していること。

4. 表示の適正:製品のパッケージに適正な表示がされており、消費者に対して正確な情報が提供されていること。

