コナン『警察学校編』Blu-ray・DVD化で11月発売 収録話一覧あり
2021年12月より放送されたTVシリーズ『名探偵コナン』警察学校編 Wild Police StoryのBlu-ray・DVDが、11月7日に発売されることが決定した。
【写真】安室透役の古谷徹…コナン「警察学校編」キャストの集合ショット
いつまでも散らない、5人の絆の物語…それぞれの正義を胸に駆け抜けた、熱き青春が描かれる。
【特典内容】
●トールケース(DVDサイズ)
●スリーブケース(描きおろしイラスト)
●コナンコレクターズクラブパスポート (有効期限：購入日〜2025年11月30日)
●オリジナル特典２種封入
【収録話】
●2021年12月4日放送 1029話 警察学校編 Wild Police Story CASE.松田陣平
●2022年3月12日放送 1038話 警察学校編 Wild Police Story CASE.伊達航
●2022年5月7日放送 1042話 警察学校編 Wild Police Story CASE.萩原研二
●2022年10月29日放送 1061話 警察学校編 Wild Police Story CASE.諸伏景光
●2023年3月11日放送 番外編 警察学校編 Wild Police Story CASE.降谷零
【写真】安室透役の古谷徹…コナン「警察学校編」キャストの集合ショット
いつまでも散らない、5人の絆の物語…それぞれの正義を胸に駆け抜けた、熱き青春が描かれる。
【特典内容】
●トールケース(DVDサイズ)
●スリーブケース(描きおろしイラスト)
●コナンコレクターズクラブパスポート (有効期限：購入日〜2025年11月30日)
●オリジナル特典２種封入
●2021年12月4日放送 1029話 警察学校編 Wild Police Story CASE.松田陣平
●2022年3月12日放送 1038話 警察学校編 Wild Police Story CASE.伊達航
●2022年5月7日放送 1042話 警察学校編 Wild Police Story CASE.萩原研二
●2022年10月29日放送 1061話 警察学校編 Wild Police Story CASE.諸伏景光
●2023年3月11日放送 番外編 警察学校編 Wild Police Story CASE.降谷零