名探偵コナン「警察学校編」のキービジュアル （C）青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021

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　2021年12月より放送されたTVシリーズ『名探偵コナン』警察学校編　Wild Police StoryのBlu-ray・DVDが、11月7日に発売されることが決定した。

【写真】安室透役の古谷徹…コナン「警察学校編」キャストの集合ショット

　いつまでも散らない、5人の絆の物語…それぞれの正義を胸に駆け抜けた、熱き青春が描かれる。

【特典内容】
●トールケース(DVDサイズ)
●スリーブケース(描きおろしイラスト)
●コナンコレクターズクラブパスポート 　 (有効期限：購入日〜2025年11月30日)
●オリジナル特典２種封入

【収録話】
●2021年12月4日放送 1029話 警察学校編 Wild Police Story CASE.松田陣平
●2022年3月12日放送 1038話 警察学校編 Wild Police Story CASE.伊達航
●2022年5月7日放送 1042話 警察学校編 Wild Police Story CASE.萩原研二
●2022年10月29日放送 1061話 警察学校編 Wild Police Story CASE.諸伏景光
●2023年3月11日放送 番外編 警察学校編 Wild Police Story CASE.降谷零