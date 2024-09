北日本広告社は、2024年10月3日(木)〜10月6日(日)の4日間、代々木公園で「第34回 北海道フェアin代々木」を開催!

例年20万人以上の方が来場する、北海道の味覚『秋の風物詩』となったイベントを、パワーアップして実施します。

北日本広告社「第34回 北海道フェアin代々木」

タイトル : 第34回 北海道フェアin代々木

開催日時 : 2024年10月3日(木)〜10月6日(日) 4日間

10:00〜19:00(雨天決行/荒天中止)

※北海道ふるさと会ゾーンは18:00まで

※最終日は18:00まで

※白老町ウポポイPRは10月4日(金)・5日(土)10:00〜17:00の2日間

会場 : 代々木公園野外ステージ前広場(NHK放送センター横)

JR山手線「原宿駅」から徒歩7分

東京メトロ「明治神宮前駅」から徒歩7分

出展ブース数: 約80ブースを予定 ※2024年8月31日時点

入場料 : 無料

ホームページ: 「北海道 代々木」で検索

https://www.hokkai-syokudo.jp/

主催 : 北海道フェアin代々木〜ザ・北海食道〜実行委員会

後援 : 北海道/北海道観光機構/北海道新聞社/渋谷区観光協会

運営・管理 : ザ・北海食道運営事務局(北日本広告社内)

特別協力 : サッポロビール

2024年は白老町ウポポイの魅力を伝える体験イベント、北海道の住まいのPRも開催し、食以外も北海道をまるごと楽しめます。

昨年の会場の様子02

