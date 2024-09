ブランドの世界観を体感！ハリー・ウィンストン“HARRY WINSTON's New York”アフタヌーンティー

ハリー・ウィンストンは、ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪とのコラボレーションにより、W大阪1階「MIXup(ミックスアップ)」にて、“HARRY WINSTON’s New York”アフタヌーンティーを、2024年10月1日(火)から11月30日(土)まで開催!

■“HARRY WINSTON’s New York”アフタヌーンティー

期間:2024年10月1日(火)〜11月30日(土)

時間:11:30- / 14:00- / 16:30- / ※19:00- (120分制)

※11月3日-11月30日の御堂筋イルミネーション開催期間のみ

19:00の部を含む4部制

定員:各回36名

料金:アフタヌーンティー お1人様 7,000円 ※要予約

パフェ 3,500円

(サービス料15%・消費税込)

場所:MIXup, W大阪

大阪市中央区南船場4-1-3

ハリー・ウィンストンは、ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪とのコラボレーションにより、W大阪1階「MIXup(ミックスアップ)」にて、“HARRY WINSTON’s New York”アフタヌーンティーを、2024年10月1日(火)から11月30日(土)まで開催します。

1932年にニューヨークで創業したハリー・ウィンストン。

「キング・オブ・ダイヤモンド」、「スターたちのジュエラー」と称され世界中の人々を魅了する、世界最高峰のハイジュエラーです。

ハリー・ウィンストン誕生の地、ニューヨークは、象徴的なランドマーク、絶え間ない活気、そして独特のスピリットとスタイルが混在する街。

世界中を見回してもそのエネルギーに匹敵する場所はありません。

創始者ハリー・ウィンストンがこよなく愛した、感動と魅惑の中心であるこの街は、ブランド創立以来ハリー・ウィンストンのデザイナーたちにとってインスピレーションの源であり、現在もなお新たな作品の創造に影響を与え続けています。

4回目のコラボレーションとなるW大阪とのアフタヌーンティー。

今回初めて1階「MIXup」を会場に開催します。

店内をまるごとハリー・ウィンストンが生まれた街、ニューヨークの景色を色鮮やかに描いたイラストでデコレーションし、ブランドの世界観を体感できる空間が楽しめます。

“HARRY WINSTON’s New York”をテーマにしたスペシャルなアフタヌーンティーでは、ニューヨークの街、そして、ハリー・ウィンストンのジュエリーを表現。

美しいガラスのボックスに並べて提供されるスイーツやセイボリーは、まるでジュエリーのように煌めき、心躍る優雅な時間を彩ります。

また今回は、ハリー・ウィンストンのニューヨーク・コレクション『シティ・ライト』のジュエリーに着想を得た特別なパフェもアラカルトメニューとして登場。

期間中にアフタヌーンティーを注文すると、オリジナルギフトが貰えます(数量限定)。

