エイブルは、2024年9月2日から9月16日の期間中、エイブル公式X(旧Twitter)にてプレゼントキャンペーンを開催!

期間中、エイブル公式X(旧Twitter)をフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選で50名にディズニーデザインの折りたたみうちわが当たります☆

実施期間: 2024年9月2日〜9月16日

応募条件:

1)エイブル公式X @able826 (旧Twitter)アカウントをフォローしていること。

2)実施期間内に対象のキャンペーン投稿をリポストしていること。

その場で当たる!

抽選で50名様に「ミニーマウス」と「デイジーダック」がデザインされた可愛い折り畳みうちわをプレゼント 【応募方法】

@able826 をフォロー

この投稿をリポストする

https://t.co/qUJAqwyClo でX(Twitter)連携して結果をチェック! 【応募期間】

9月16日 23:59まで pic.twitter.com/PwwWu3oSim - エイブル【公式】 (@able826) September 2, 2024

景品は、「エイブルオリジナル ミニーマウス&デイジーダックデザイン 折り畳みうちわ」

「ミニーマウス」と「デイジーダック」が描かれたかわいいうちわ。

ちょっぴりレトロなアートと、ビビッドなカラーがおしゃれ!

コンパクトに折りたたむことができ、ポーチやポシェットなどにいれて持ち歩くことができます。

かさばらず、さっと取り出してすぐに使えて便利☆

エイブルオリジナルのディズニーグッズが当たるSNSキャンペーン。

エイブル「ディズニーデザイン折り畳みうちわプレゼントキャンペーン」は、2024年9月2日から9月16日までの期間限定で開催です。

エイブル公式Xのアカウントはこちら:https://x.com/able826

