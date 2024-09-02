¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ²Á³Ê¤Î´ð½à¡Ö³µ»»¶â¡×ºÇÂç4³äÄøÅÙ¾å¾º¡¡Á´¹ñÅª¤Ê¡È¥³¥á¤ÎÉÊÇö¡É¤¬ÇØ·Ê¤Ë
Á´¹ñÅª¤Ë¥³¥á¤¬ÉÊÇö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤³¤Î½©¤Ë¼ý³Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ²Á³Ê¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¡Ö³µ»»¶â¡×¤¬¡¢¼çÍ×¤Ê¡È¥³¥á¤É¤³¤í¡É¤ÇºÇÂç4³äÄøÅÙ¡¢°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JA¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤Î½©¡¢¥³¥á¤ò½¸²Ù¤¹¤ëºÝ¤ËÇÀ²È¤Ë»ÙÊ§¤¦¡Ö³µ»»¶â¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä½©ÅÄ¸©¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê»ºÃÏ¤ÇµîÇ¯¤è¤ê¤ª¤è¤½2³ä¤«¤é4³ä°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§ËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¤Ê¤Ê¤Ä¤Ü¤·¡×¤Ï60¥¥í¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê1Ëü6500±ß¤È¡¢µîÇ¯¤è¤ê32%¾å¾º¡£¢§½©ÅÄ¸©¤Î¡Ö¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¡×¤Ï1Ëü6800±ß¤È¡¢¤ª¤è¤½39%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JA¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¢§Ä¹°ú¤¯±ß°Â¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤ËÈîÎÁ¤Ê¤ÉÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢¢§ÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤ËÈ÷¤¨¤¿Çã¤¤¹þ¤ß¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ú¤¾å¤²¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥á¤Ï¸½ºß¤âÉÔÂµ¤Ì£¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢¿·ÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£