ËÙÆâ¹±É×»á¡¢Â©»Ò¤¬49ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö¡Ø½çÈÖ¤¬°ã¤¦¤À¤í¤¦¡Ù¤È²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¾Ã²½¤·¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¸µÆÉÇäµð¿Í·³¤Î´ÆÆÄ¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¤¬9·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤¬49ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¥Ö¥í¥°¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢8·î26Æü¤ËÂ©»Ò¤¬49ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö4Ç¯Á°¤ËÆÍÁ³ ÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤ÇÅÝ¤ì¤¿»þ¤Ë°ìÅÙ³Ð¸ç¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤³¤«¤éÈà¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë´ñÀ×¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤¿¤ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¤êºÆ¤Ó²ÈÂ²¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò°ä¤·¿ÆÉã¤è¤ê¤âÀè¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ø½çÈÖ¤¬°ã¤¦¤À¤í¤¦¡Ù¤È²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¾Ã²½¤·¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼ê½Ñ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡×¡Ö4Ç¯´ÖÈà¤¬¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤½¤Î·îÆü¤È»Ñ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤ì°Ê¾å¡¢¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Öº£²ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ²ÈÂ²Áò¤Ç¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÈà¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¤²Ö¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤È¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡Ö¤Þ¤ÀÀ®¿Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤â¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Î»ö¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿´¶¤ò»×¤¦¤È¿É¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£