¹â¹»À¸¤é³«È¯¤ÎÄ¶¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±¡¢±§Ãè¤ËÊü½Ð¡¡4Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¾è¤»¤Æ
¡¡º´²ì¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¡¢³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±¡Ê¥¥å¡¼¥Ö¥µ¥Ã¥È¡Ë¡ÖSaganSat¡Ê¥µ¥¬¥ó¥µ¥Ã¥È¡Ë0¹æµ¡¡×¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î8·î29Æü¸á¸å6»þ45Ê¬¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Î±§Ãè¼Â¸³Åï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤«¤é±§Ãè¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤Î¾®·¿±ÒÀ±Êü½Ðµ¡¹½¤«¤é¡¢¥µ¥¬¥ó¥µ¥Ã¥È¤ò´Þ¤àÄ¶¾®·¿±ÒÀ±4µ¡¤¬°ìµ¤¤Ë±§Ãè¶õ´Ö¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿Ãæ±û¤Î²¼Â¦¤ËºÙÄ¹¤¯Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤¬±ÒÀ±=JAXA¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤«¤é
¡¡0¹æµ¡¤Î·×²è¤Ï¡¢¸©¤¬±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢±§Ãè¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤¿¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖJAXAGA¡Ê¥¸¥ã¥¯¥µ¥¬¡Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¶å½£¹©¶ÈÂç¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡±ÒÀ±¤Î»È¤¤Æ»¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¸øÊç¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ÅâÄÅÅì¡¢ÉðÍº¡¢Áá°ðÅÄº´²ì¤ËÍÅÄ¹©¶È¡¢ËÌÎÍ¤ò²Ã¤¨¤¿5¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬»²²Ã¡£4Ç¯±Û¤·¤Ç´°À®¤·¤¿0¹æµ¡¤Ï¡¢8·î5Æü¤ËÊÆ¹ñ¤«¤é¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢ISS¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£