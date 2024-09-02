¡Ö¶ì¼ê²ÊÌÜ¤¬¤ó¤Ð¤ë¡× °¦ÃÎ¤Î¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç»Ï¶È¼°¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤ËÅÐ¹»
°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¡¢2³Ø´ü¤Î»Ï¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¤ÎÇ¡°Õ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢1¥«·îÍ¾¤ê¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤ËÅÐ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ï¶È¼°¤Ë¤Ï¡¢Á´¹»»ùÆ¸Ìó260¿Í¤¬ÂÎ°é´Û¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÂçÀ¾·ò°ì¹»Ä¹¤¬¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ôÉì¸©¤ÎÈÄ¼èÀî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥Ì¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¿¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¼Ò²ñ¤ÎÎò»Ë¤È¤«¡×¡Ê6Ç¯À¸¡Ë ¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥Ê¥¬¥·¥Þ¥¹¥Ñー¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¶ì¼ê¤Ê»»¿ô¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê6Ç¯À¸¡Ë
»Ï¶È¼°¤Î¸å¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¶µ¼¼¤Ç½ÉÂê¤ä¼«Í³¸¦µæ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£