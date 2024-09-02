¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡£¡Ö¿ÈÊ¬¤ÎÄã¤¤ÉØ¿Í¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤ÇºÇ¤âÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤½÷À¤Ø¡ÄÌ¡²è¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡ÙºÇ½ª²ó
Ì¡²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¡£1972Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2000ËüÉô¡Ê½¸±Ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢³¤³°¤äÉñÂæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤Ê¤É¡¢¶õÁ°¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¿·½Õ¤Ë·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤Î¿·ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é50Ç¯°Ê¾å·Ð¤¿º£¤â¡¢Êì¤«¤é»Ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤¿»Ò¤Ø¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤³¤Î¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¡Ø°¦Â¢ÈÇ¡¡¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¤ÎÂè°ì¾Ï¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°¦¤ÈºöËÅ±²´¬¤¯µÜÄî·à¤ÎÂçºî¤ò¤³¤³¤Ë¡ª
* * * * * * *
·ëº§¾Ú½ñ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó
¡Ú£±¡Û
¡Ú£²¡Û
¢¢¢¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹²¦²È¤Î¿Í¤Ë
µÜÅÂ¤Î³°¤Ç¤Ï
¡Ú£³¡Û
¡Ú£´¡Û
¢¢¢¥Ð¥í¥¢²È¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¸¤¤Î¤³¤ê¡©
À¤¤¬À¤¤Ê¤é
¡Ú£µ¡Û
¡Ú£¶¡Û
¢¢¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃæ¤¬¤ªº×¤ê¤µ¤ï¤®
¤Ð¤¢¤ä¡ªÉþ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡©
¡Ú£·¡Û
¡Ú£¸¡Û
¢¢¢¤ª¾î¤µ¤Þ¤Ï½÷¤Ê¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
²¦ÂÀ»ÒÈÞ¤È¤â¤¢¤í¤¦¤ªÊý¤¬
¡Ú£¹¡Û
¡Ú£±£°¡Û
¢¢¢¤Ç¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ä
¤À¤¤¤¸¤Ê¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä
¡Ú£±£±¡Û
¡Ú£±£²¡Û
¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥ê¡¼¤ÏµÜÄî¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤½÷À¤Ë¡Ä
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é °¦Â¢ÈÇ(Âè£±´¬)¡Ù¡ÊÃø¡§ÃÓÅÄÍýÂå»Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â³¤¤ÏËÜ¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£