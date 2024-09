ENHYPEN、自身最多公演数の日本ツアーが終了！11月より日本3都市でのドームツアー開催へ

ENHYPENの自身最多公演数の日本ツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」が宮城公演にて成功裏に終了した。ENHYPENのワールドツアーの日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」(以下「FATE PLUS」)は、6月11日〜13日の埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演3daysを皮切りにスタートし、福岡・マリンメッセ福岡、広島・広島グリーンアリーナ、愛知・ポートメッセなごや、そして8月31日・9月1日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで、初開催の都市を含む全5都市11公演を開催。約13万人のENGENE(ENHYPENのファン)と特別な思い出を作った。

彼らは「FATE PLUS」を通して、日本公演ならではの特別なステージをプレゼントした。人気曲の日本語バージョンや、日本オリジナル曲、さらに各公演ごとにメンバーが交代でスペシャルステージを用意。JUNGWONは米津玄師の「Lemon」を、HEESEUNGはJVKEの「golden hour」とBTS(防弾少年団)の「Spring Day」を、JAYはギター演奏とともにL'Arc〜en〜Cielの「HONEY」を歌唱。さらにJAKEはAyumu Imazuの「Obsessed」、SUNGHOONがシャイトープの「ランデヴー」を、SUNOOは冨永愛の「グッバイバイ」を披露した。NI-KIは埼玉にて「'Trendsetter' X 'HUMBLE.」のダンスで観客を沸かせた。また、トークコーナーでは各地域の方言でファンとコミュニケーションをするなど、それぞれの地域の色も取り入れた。宮城公演でENHYPENは、ダークファンタジー、爽やかでエネルギッシュ、ポップな雰囲気など、幅広い音楽性を見せるステージ全26曲を披露。最後に「『FATE PLUS』を通して初めての地域にも行き、たくさんのENGENEの皆さんにお会いできて幸せでした。長い期間、たくさんの愛をありがとうございます。さらに成長して良い姿をお見せできるENHYPENになります」と伝え、7ヶ月間にわたり計12都市21公演で約24万人と共にした「FATE PLUS」に幕を閉じた。そして、9月2日正午には、次なるワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE' IN JAPAN」の開催決定が発表された。10月5日、6日の韓国・コヤン公演を皮切りにスタートし、日本では11月9日、10日の埼玉・ベルーナドーム、12月28日、29日の福岡・みずほPayPayドーム福岡、さらには1月25日、26日に大阪・京セラドーム大阪にて3都市6公演のドームツアーを開催する。韓国では初のスタジアム公演入り、日本ではK-POPボーイズグループの中でデビューから最速で3都市ドームツアー開催という快挙を達成したENHYPENの今後の活躍から目が離せない。

■公演概要

「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE' IN JAPAN」

【日程・会場】

・埼玉 ベルーナドーム

2024年11月9日(土)開演 17:00

2024年11月10日(日)開演 15:00



・福岡 みずほPayPayドーム福岡

2024年12月28日(土)開演 17:00

2024年12月29日(日)開演 15:00



・大阪 京セラドーム大阪

2025年1月25日(土)開演 17:00

2025年1月26日(日)開演 15:00



※チケット販売に関する詳細につきましては、追ってENHYPEN日本公式サイトにてお知らせいたします。

※上記以外の内容に関するお問い合わせにつきましてはENHYPEN日本公式サイト運営事務局にお問い合わせいただいても一切お受けできません。あらかじめご了承ください。



