BIGBANG、ついに3人がステージへ！SOLのためにD-LITE＆G-DRAGONが登場…ヒット曲を多数披露

BIGBANGのSOLのコンサートにG-DRAGON、D-LITEが登場。3人の姿にファンは熱狂した。SOLは8月31日〜9月1日、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで単独コンサート「TAEYANG 2024 TOUR 'THE LIGHT YEAR' IN SEOUL」を開催し、ファンと会った。コンサートの初日にはD-LITEがサプライズ登場し、SOLと一緒にBIGBANGのヒット曲を歌い、感動を与えた。この日の公演でSOLはBIGBANGの「A FOOL OF TEARS」のステージを披露した。その途中でD-LITEが登場し、SOLとデュエットステージを披露してファンを驚かせた。

SOLは「D-LITEとこの曲をこうして久しぶりに歌うなんて、感慨深い」と語った。D-LITEは「歴史的な日だ。ものすごく感激して、ピアノの演奏と兄さんの声を聞いて涙が出た。涙をぐっとこらえて降りてきた。“涙だけのバカ(楽曲の韓国語の原題)”になるところだった」と話した。SOLは「D-LITEはご存じの通り、本当に忙しい。僕も(YouTube)チャンネルを登録して見ている。本当に面白い。忙しい中でも僕のコンサートだからとサポートしに来てくれた」と感謝の気持ちを表した。D-LITEは「実はヨンベ(SOLの本名)兄さんとの1番最近のステージは今年3月だった。僕が韓国でファンミーティングをしている時、忙しい中来てくれて感動した。今日、来ないという選択肢はなかった。SOLはいつもその場にいる。変わったものがあるとしたら、僕の心だろう。今日をきっかけに、もっと熱い友情を固めるきっかけになるのではないかと思う。とても幸せだ」と伝えた。また、D-LITEはソロ曲「Wings」を歌い、SOLと一緒に「BANG BANG BANG」「FANTASTIC BABY」「WE LIKE 2 PARTY」を披露した。そして1日の公演ではさらに、G-DRAGONまで合流。G-DRAGONは、SOLとのユニット曲「GOOD BOY」のステージを披露。そしてSOLを抱きしめてファンを感動させた。それだけでなく、G-DRAGON、SOL、D-LITEが、前日に歌った「BANG BANG BANG」「FANTASTIC BABY」「WE LIKE 2 PARTY」のステージを3人で披露した。ファンは、3人が一緒に歌う姿に信じられないという反応を見せ、彼らのステージを収めた映像はネット上で熱い反応を得ている。コンサートの後、SOLは自身のInstagramを通じてD-LITE、G-DRAGONと撮った写真を公開。G-DRAGONもInstagramのストーリー機能を通じて「すごく、わぁ、本当にかわいいね」というコメントと共に、SOL&D-LITEと撮った茶目っ気溢れる動画やバックハグした写真も公開し、SOLへの愛情を表した。SOLの今回のコンサートは、約7年ぶりの単独コンサートだった。久しぶりのコンサートにG-DRAGONとD-LITEまで合流してステージを飾り、より意味のあるコンサートとなった。ファンはBIGBANGのカムバックを望む気持ちを示すなど、久しぶりに集まった3人のステージに感激している。今回のステージは、あらかじめ計画されたものだったのだろうか。これに関してSOLの所属事務所THE BLACK LABELの関係者はOSENに「D-LITEさんとのステージはゲストという概念よりは、合同ステージだと考えていただければと思う。3月にSOLがD-LITEさんのファンミーティングに参加したことがあったが、これに感謝の意を表現しようと、2人が合同ステージを企画した」と説明した。続いて「G-DRAGONさんはコンサートに招待され、客席で公演を観覧していた。2人(SOL、D-LITE)がステージを披露する前に、もしよければステージに上がってと伝え、G-DRAGONさんが途中でステージに参加して公演をしたと把握している」と説明した。実際、SOLはD-LITE、G-DRAGONとのステージについて「僕が楽屋で『ステージに上がってよ』と言った。その時はあいまいな答えをしていたけれど、上がってきましたね」と話した。G-DRAGONは「こんにちは、G-DRAGONです。僕がここに立つことになるとは思いませんでした。昨日から2人がやっていたじゃないですか。上がらなければ、僕が悪い奴になるので来ました」と話した。さらに今回の公演には、SEVENTEENのユニットブソクスン、チョン・ソミなど豪華ゲストも登場して話題になった。SOLは9月26日と27日に大阪・エディオンアリーナ大阪、9月30日に東京・有明アリーナでも公演を行う。