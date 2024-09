ソニーストアに、ディズニーキャラクターデザインが刻印された限定デザインのワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットが登場。

日本国内モデルに加え「海外仕様:オーバーシーズモデル」として初のディズニー刻印モデルも発売されます☆

ソニーストア「Disney Collection(ディズニーコレクション)」ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

注文受付開始日:2024年9月2日(月)

出荷開始日:2024年9月13日(金)より順次

販売店舗:ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」ほか

※ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神では『WF-1000XM5』『WH-1000XM5』刻印モデルの一部展示がおこなわれます

ソニーストアに、ディズニーキャラクターデザインを刻印した限定デザインのワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「WF-1000XM5」と「WH-1000XM5」が登場。

今回コラボレーションするモデルでは、日本国内モデルに加え「海外仕様:オーバーシーズモデル」として初のディズニー刻印モデルも発売されます。

「WF-1000XM5(海外仕様:オーバーシーズモデル)」と「WH-1000XM5(海外仕様:オーバーシーズモデル)」は、世界47の国や地域で共通の保証サービスを実施している海外仕様のヘッドホンです。

※キャラクターデザインの刻印は日本国内向けモデル「WF-1000XM5(日本国内モデル)」「WH-1000XM5(日本国内モデル)」それぞれのデザインと同じです

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「WF-1000XM5(日本国内モデル)」/「WF-1000XM5(海外仕様:オーバーシーズモデル)」

価格:各43,800円(税込)

種類:全2種類

カラー:プラチナシルバー

ソニーの直営店舗「ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神」、全国のe-ソニーショップ

世界最高クラス のノイズキャンセリング性能を備えたヘッドホン「WF-1000XM5」

「統合プロセッサーV2」と「高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN2e」の2つの新たなプロセッサーを組み合わせたデュアルプロセッサー構成により、世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を搭載しています。

音質面では、ドーム部とエッジ部で異なる素材を組み合わせた振動板を搭載した、直径8.4mmの新開発ドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」により、繊細で自然な高音と豊かに響く低音を楽しめるのも特徴。

また、デュアルプロセッサー構成が24bitの信号処理と高品質なアナログ変換を可能にし、歪みの少ないクリアな音質を実現。

従来のBluetooth接続の最大約3倍の情報量を伝送できる高音質コーデックLDACに対応し、ハイレゾコンテンツも原音の細かい表現まで忠実に再現して再生します。

ヘッドホンには2種類の「Disney Collection」オリジナルデザインの組み合わせから1デザインを刻印。

1つ目の組み合わせは、ハウジング部分の右側に「ミッキーマウス」を、左側には「ミニーマウス」が刻印されます。

2つ目は、ハウジング部分の右側に「ミッキーマウス」を、左側には「ミッキーマウス」のシルエットを模した「ミツマルのアイコン」の刻印です。

付属の充電ケースにはヘッドホン部分と合わせたデザインを刻印。

本体カラーはプラチナシルバーの1色です。

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「WF-1000XM5(日本国内モデル)」/「WF-1000XM5(海外仕様:オーバーシーズモデル)」

価格:61,400円(税込)

カラー:ブラック

販売店舗:ソニーの直営店舗「ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神 」

世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を備えたワイヤレスヘッドホン「WH-1000XM5」

「統合プロセッサーV1」と「高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1」2つのプロセッサーが搭載されています。

ヘッドホンの左右に4つずつ配置したセンサーで効率的にノイズを収音する「マルチノイズセンサーテクノロジー」と2つのプロセッサーを組み合わせることで高精度にセンサーの信号を制御し、高いノイズキャンセリング性能を実現。

また、ドーム部にカーボンファイバーコンポジット素材を使用することで柔らかいエッジ部と軽量で高剛性なドーム部を両立した専用設計30mmドライバーユニットを搭載し、低音域から高音域までの再現性を高め、より自然で伸びのある音質を実現しています。

さらに、ウォークマン®培った高音質技術をヘッドホンに最適化することで、微細な音の再現や広がり、定位感もアップ。

ヘッドホンには3種類の「Disney Collection」オリジナルデザインの組み合わせから1デザインが刻印されます。

1つ目の組み合わせは、ハウジング部分の左側に「ミッキーマウス」を、右側には「ミニーマウス」をポップアート風に刻印。

2つ目は、ハウジング部分の左側に「ミッキーマウス」をアニメーション風に、右側にはミッキーマウスのシルエットを模した「ミツマルのアイコン」が刻印されます。

3つ目は、ハウジング部分の左側に「ミッキーマウス」をペンタッチ風に、右側には「ミッキーマウス」の名前刻印です。

ソニーストア デザイン刻印に関する注意事項

・刻印は、保証の対象外になります。

・経年劣化により刻印部分が剥がれた場合は、保証の対象外となります。

・本体の修理により部品交換や同等機種との交換となった場合、当該交換品は刻印の無いものとなります。

・刻印作業のため一度商品を開梱します。刻印しないものと比べると、梱包状態が異なる場合があります。

・商品入荷後、刻印作業を実施するため、刻印しないものと比べると、数日ほど多くお届けまで時間がかかります。

・ハンドクリームなどの油脂を含むもので刻印部分に触れると、変色する可能性があるため注意ください。

ディズニーキャラクターデザインが刻印された、限定デザインのワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット。

ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」などにて受注受付がスタートしている「Disney Collection」ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットの紹介でした☆

