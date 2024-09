¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡ªDAIWA¡Ö2024Ç¯½©¥À¥¤¥ïInstagram¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

フィッシングブランド『DAIWA』を展開するグローブライドは2024年9月2日(月)から10月31日(木)の期間で、「2024年秋ダイワInstagramキャンペーン」を実施中です。

DAIWA「2024年秋ダイワInstagramキャンペーン」

応募期間 : 2024年9月2日(月)〜10月31日(木)

第1回抽選対象期間9月2日(月)〜9月30日(月)

第2回抽選対象期間10月1日(火)〜10月31日(木)

賞品/当選人数: 第1回抽選期間対象賞品

※9月2日(月)〜9月30日(月)の投稿が抽選対象となります。

リールとロッドの対象となるシリーズの写真を、InstagramでDAIWA公式アカウント@daiwa_japanをメンションするとともに、ハッシュタグ「#2024秋ダイワインスタキャンペーン」「#シリーズ名(カタカナ)」をつけて投稿すると、抽選でオリジナルグッズが当たります。

景品は、他では手に入らないものばかり。

釣りのベストシーズンでもある開催期間に、愛機の写真を投稿して豪華景品が当たる絶好のチャンスとなるキャンペーンです。

A賞:ポケットブランケット(ネイビー) 10名様

B賞:ステンレスサーモタンブラー 20名様

C賞:キーフロート(ライムグリーン) 120名様

ポケットブランケット

ステンレスサーモタンブラー

キーフロート

賞品/当選人数: 第2回抽選期間対象賞品

※10月1日(火)〜10月31日(木)の投稿が抽選対象となります。

A賞:メタルハンドルサーモボトル(ホワイト) 10名様

B賞:シェラカップ 20名様

C賞:キーフロート(ライムグリーン) 120名様

メタルハンドルサーモボトル

シェラカップ

■応募方法

(1) 自身のInstagramアカウントを公開に設定し、DAIWA CAMPAIGN(@daiwa_campaign)をフォロー。

(2)自身のInstagramアカウントから対象シリーズの写真を投稿。

その際に下記ハッシュタグを入れてください。

・#2024秋ダイワインスタキャンペーン

・#シリーズ名(カタカナ)

また、「@daiwa_japan」を入れて、メンションをして下さい。

応募対象はフィード投稿のみです。

■対象シリーズ

リール:エアリティ、セルテート、ルビアス、スティーズ、シーボーグ

ロッド:ソルティガ、アウトレイジ、ドラッガー、ラテオ、エメラルダス、スティーズ

※対象シリーズの新旧アイテムは問いません。

※対象シリーズが判別できる写真の投稿をお願いします。

※他社製品との組み合わせでも応募できます。

■応募対象者

(1)対象シリーズを購入の方

(2)2024秋リール・ロッド新製品タッチ&トライキャンペーン当選者の方

但し、(2)の方が投稿の際は「#PR」を付けて投稿をお願いします。

■当選発表について

応募締切後、厳選なる抽選を行った上、当選者の決定をします。

Instagramのダイレクトメッセージにて、(@daiwa_campaign)アカウントより当選者の方のみに連絡がされます。

プレゼント発送に関する案内及び発送先の確認をします。

指定の期限までにご連絡先、賞品お届け先等、必要事項をご連絡ください。

返信期限内にご連絡がない場合は当選を無効です。

(@daiwa_campaign)アカウント以外から当選通知を行うことはございませんので、偽アカウントにはご注意ください。

■投稿写真イメージ

投稿イメージ_AIRITY

投稿イメージ_certate

投稿イメージ_LUVIAS

投稿イメージ_SALTIGA

投稿イメージ_outrage

投稿イメージ_DRAGGER

■注意事項

※シルエットになっている画像、対象が小さく判別ができない画像等、対象シリーズが判別できない写真は、抽選対象外とさせていただきます。

※賞品の画像はイメージです。

実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。

