サバレンカ快勝で4年連続8強 全米OP
【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は1日、女子シングルス4回戦が行われ、大会第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）は6-2、6-4のストレートで第33シードのエリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）を下し、4年連続の8強入りを決めた。
全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2024）女王のサバレンカは41本のウイナーを決め、8本あったブレークのピンチはすべてしのいで勝利。全米オープンでは昨年に準優勝を果たし、2021年と2022年は4強入りしている。
準々決勝では、全豪オープン決勝で退けたパリ五輪金メダリストの鄭欽文（Zheng Qinwen、中国）とドナ・ヴェキッチ（Donna Vekic、クロアチア）の勝者と対戦する。
【翻訳編集】AFPBB News
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全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2024）女王のサバレンカは41本のウイナーを決め、8本あったブレークのピンチはすべてしのいで勝利。全米オープンでは昨年に準優勝を果たし、2021年と2022年は4強入りしている。
準々決勝では、全豪オープン決勝で退けたパリ五輪金メダリストの鄭欽文（Zheng Qinwen、中国）とドナ・ヴェキッチ（Donna Vekic、クロアチア）の勝者と対戦する。
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