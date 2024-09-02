9·î2Æü¤Ï¡ÖÊõ¤¯¤¸¡×¤ÎÆü¡ª ÃêÁªºÑ¤ß¥Ï¥º¥ì·ô¤Ç¡ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡É ·ë²Ì¤Ï5¡û¡û¡ûÈÖ¡ª »þ¸úÅö¤»¤ó¶â¤ÏËèÇ¯100²¯±ß¶á¤¯¤â¡Ä
9·î2Æü¤Ï¡¢9¡Ê¤¯¡Ë¤È2¡Ê¤¸¡Ë¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£
2Æü¤ËÊõ¤¯¤¸¤Î¡ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êõ¤¯¤¸¤Î¡ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡É¤È¤Ï¡¢Ãê¤»¤óºÑ¤ß¤Î¥Ï¥º¥ì·ô¤ÎÃæ¤«¤é²¼4¥±¥¿¤ÎÅöÁªÈÖ¹æ¤ò·è¤á¤ë¡Ö¤ª³Ú¤·¤ßÃê¤»¤ó¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËèÇ¯¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ÎÆü¡×¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÃê¤»¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯9·î1Æü¤«¤é2024Ç¯¤Î8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ü¤äÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ê¤É¤ÎÊõ¤¯¤¸¤Î¥Ï¥º¥ì·ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¿ô»úÁªÂò¼°¤ÎÊõ¤¯¤¸¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª³Ú¤·¤ßÃêÁª¡×¤Î¾ÞÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ2¼ï¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¤äº£¼£»º¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤ÎÉÊÌÜ¤«¤é1¤ÄÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Åö¤»¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö»þ¸úÅö¤»¤ó¶â¡×¤¬ËèÇ¯100²¯±ß¶á¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢¤Ï¤º¤ì·ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅö¤»¤óÈÖ¹æ¤Ç¤¹¤¬¡¢2Æü¸áÁ°10»þÈ¾º¢¤ËÃê¤»¤ó²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥Ï¥º¥ì·ô¤Î²¼4¥±¥¿¡Ö5172ÈÖ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤»¤ó¤·¤¿ºÝ¤Î±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¡¢Êõ¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£