¶µ°÷ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¡ÄºÎÍÑ»î¸³¤ÇÍ½Äê¼Ô¿ôËþ¤¿¤µ¤º¡¡ÂçÊ¬¸©¶µ°Ñ¡Ö½©¤Î»î¸³¡×½é¼Â»Ü¤Ø
¶µ°÷ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÂçÊ¬¸©¶µ°Ñ¤ÏºÎÍÑÍ½Äê¼Ô¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÃÊÌÁª¹ÍÏÈ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©¤Ë»î¸³¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶µ°÷ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¡ÄºÎÍÑ»î¸³¤ÇÍ½Äê¼Ô¿ôËþ¤¿¤µ¤º¡¡ÂçÊ¬¸©¶µ°Ñ¡Ö½©¤Î»î¸³¡×½é¼Â»Ü¤Ø
½©¤ËºÎÍÑ»î¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î¸©¤Ç¶µ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÆÃÊÌÁª¹ÍÏÈ¡×¤È¡¢¹â¹»¤Î¡ÖÅÚÌÚ¡×¡¢¡Ö¿å»º¤Îµ¡´Ø¡×¤Î¡Ö°ìÈÌÁª¹ÍÏÈ¡×¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌÁª¹ÍÏÈ¡×¤Ç¤ÏºÎÍÑÍ½Äê¼Ô51¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ç³Ê¼Ô18¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÅÚÌÚ¡×¤È¡Ö¿å»º¤Îµ¡´Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼õ¸³¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ï½©¤ËºÎÍÑ»î¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½©¤Î»î¸³¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¸³¤ÎÆüÄø¤Ï¡ÖÆÃÊÌÁª¹Í¡×¤¬11·î¾å½Ü¡¢¡Ö°ìÈÌÁª¹Í¡×¤¬12·îÃæ½Ü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢ºÎÍÑÍ½Äê¼Ô¿ô¤Ï9·îÃæ½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£