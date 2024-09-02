¸½¾ì¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼þÊÕ¤ÇÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ë¾ÃËÉÂâ°÷¤é¡á¹­Åç»ÔÃæ¶è¤Ç2024Ç¯9·î2Æü¸á¸å0»þ20Ê¬¡¢ÃæÂ¼À¶²í»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡2Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¹­Åç»ÔÃæ¶èÃæÅçÄ®¤ÎÃæÅçÅÚÃ«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿¦°÷¤«¤é¡ÖÌôºÞ¤òº®¤¼¡¢±öÁÇ¥¬¥¹¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£30¿Í¤¯¤é¤¤¤¬¤»¤­¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹­Åç¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î´µ¼Ô¤é9¿Í¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÁí¹çÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½Å¾É¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç°Û½­¤¬È¯À¸¤·¤¿¡×¡¡ÉÂ±¡¤ÎHP¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤ªÃÎ¤é¤»

¡¡Æ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÆ±»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÊ¿ÏÂµ­Ç°¸ø±à¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃæÂ¼À¶²í¡Û